"Dev ihracat treni"nin yükleri Hazar'a açıldı - BAKÜ

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattında işletilen en uzun tren olma özelliği taşıyan trende temizlik malzemelerinden otomotiv sanayi ürünlerine kadar birçok kalem malzeme taşındı. Tüm taşıma işlemleri tamamen insan temassız ve yoğun dezenfekte işlemlerine tabi tutularak yapıldı.

Konteynerlerden 30'u Türkmenistan'ın Türkmenbaşı , 8'i ise yine Kazakistan'ın Kurık Limanına gönderilecek.

Türkiye 'de üretilen ihracat malzemelerini Azerbaycan , Kazakistan , Türkmenistan ve Özbekistan 'a götüren 82 konteynerden oluşan 940 metrelik trenin yükleri, Bakü 'nün Alat Limanından Hazar denizine açıldı.

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