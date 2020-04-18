"Dev ihracat treni" Orta Asya'ya doğru yola çıktı - Son Dakika
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"Dev ihracat treni" Orta Asya'ya doğru yola çıktı

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de üretilen ihracat malzemelerini Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a götürecek olan 82 konteynerden oluşan 940 metrelik trenin, Kars'tan Gürcistan'a doğru hareket ettiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de üretilen ihracat malzemelerini Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a götürecek olan 82 konteynerden oluşan 940 metrelik trenin, Kars'tan Gürcistan'a doğru hareket ettiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, trenin Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'ndan kardeş ülkelere gideceğine işaret ederek, "Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nda şu ana kadar işletilen en uzun tren olan bu dev ihracat treni 9 gün içerisinde tüm yükü ulaştırmış olacak." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında birçok ülkenin dış ticaretinin büyük sekteye uğradığını söyledi.

Bu noktada Türkiye'nin tüm tedbirleri alarak ve insan temassız olarak demir yolu üzerinden bölge ticaretinin sürdürülmesinde önemli rolü olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Özellikle bu süreçte bölgedeki birçok ülke ticareti Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı üzerinden yapmaya başladı. Şu anda da Kovid-19 tedbirleri kapsamında temassız ve yüksek dezenfekte işlemlerine tutularak demir yolunda önemli miktarda yük taşınıyor." diye konuştu.

Kardeş ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a da yüklerin Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı üzerinden ulaştırıldığını anlatan Karaismailoğlu, bu kapsamda hattın açılışından bu yana en fazla yükü taşıyan en uzun trenin de Kars'tan yola çıktığını bildirdi.

"Bakü-Tiflis-Kars hattında işletilen en uzun tren"

Bakan Karaismailoğlu, İzmir, Adana, Mersin, Kocaeli ve Kütahya'da üretilen ihraç malzemelerini taşıyan trenin 82 konteynerden oluştuğunu ve 940 metre uzunluğunda olduğunu belirtti. Söz konusu trenin, Bakü-Tiflis-Kars hattında şu ana kadar işletilen en uzun tren olma özelliğini taşıdığını dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Kars'tan hareket eden tren, ilk durağı olan Gürcistan'a doğru yola çıktı. Hat üzerindeki diğer ülkelerde de yüklerini bırakacak olan tren, 9 gün sonunda Özbekistan'a ulaşacak. 9 gün içerisinde tüm yükleri ulaştırmış olacak. Kovid-19 tedbirleri nedeniyle birçok ülke ihtiyaçlarını tedarik edemez oldu. Bu dev trenle kardeş ülkelerimize Türk malı ürünlerle ihtiyaçlarını da ulaştırmış olacağız. Trende temizlik malzemelerinden otomotiv sanayi ürünlerine kadar birçok kalem malzeme bulunuyor. Tüm taşıma işlemleri tamamen insan temassız ve yoğun dezenfekte işlemlerine tabi tutularak yapılıyor."

" İran'la 100 bin ton karşılıklı yük taşındı"

Bakan Karaismailoğlu, Dünya Sağlık Örgütünün pandemi ilanından sonra İran kara yolu taşımacılığının da durdurulduğunu anımsattı.

Söz konusu karar sonrasında İran'ın ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra İran üzeri Asya ülkeleri ticaretinin de Bakü-Tiflis-Kars hattına kaydırıldığını ifade eden Karaismailoğlu, "Koronavirüs gerekçesiyle eşyaların ülke kara yolu geçişlerinde sınırlama geldiği andan itibaren gerekli tedbirleri aldık. Bakü-Tiflis-Kars hattında seferlerin tekrar başlatıldığı 3 Mart'tan bugüne kadar İran ile karşılıklı yaklaşık 3 bin vagon ile 100 bin ton, Bakü-Tiflis-Kars hattından ise bin 350 vagon ile yaklaşık 55 bin ton taşıma yaptık." dedi.

Dev ihracat treni Orta Asya'ya doğru yola çıktı

İhracat, Türkiye, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 10:55 Kaynak: AA

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