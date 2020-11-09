Dev iş makinesi, kamyoneti kağıt gibi ezip, geçti - Son Dakika

Dev iş makinesi, kamyoneti kağıt gibi ezip, geçti
09.11.2020 16:23
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesindeki bir maden sahasında dev iş makinesi park halinde ve içinde kimsenin olmadığı bir kamyoneti adeta kağıt gibi ezerek, üzerinden geçti.
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesindeki bir maden sahasında dev iş makinesi park halinde ve içinde kimsenin olmadığı bir kamyoneti adeta kağıt gibi ezerek, üzerinden geçti. Kazada yaralanan olmazken, kamyonet kullanılmaz hale geldi.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Bozbelen köyü yakınlarında bulunan maden sahasında meydana geldi. Kaya kamyonu olarak bilinen dev iş makinesini kullanan Arif U., maden sahasında manevra yaptığı sırada park halinde ve içinde kimsenin olmadığı 01 FDD 75 plakalı kamyoneti fark etmeyerek, üzerinden geçti. İş makinesi altında adeta kağıt gibi ezilen kamyonet kullanılmaz hale geldi. Kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Son Dakika Azerbaycan Ermenistan işgalinden kurtardığı Şuşa'ya bayrağı dikti ABD'de seçim sonrası Trump destekçileri uzun namlulu silahlarla sokağa indi Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür milli kadrodan çıkarıldı, Altay Bayındır kadroya dahil edildi Son Dakika: İlaç devleri Pfizer ve BioNTech'ten müjde! Ürettikleri korona aşısı yüzde 90 etkili "Caner gibi Arda da milli formayı giyebilir" diyen Şenol Güneş'ten çağrı: İyi bir sol bek varsa gönderin Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk hamlesi, Trump'ın kovduğu ismi koronavirüsle mücadele ekibine başkan yapmak oldu Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi İzmir depreminde 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anı kamerada