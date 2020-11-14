Dev kabak, kilosunu bilene hediye - Son Dakika

Yusufeli ilçesinde yetiştirilen dev kabak, koyulduğu şarküteri vitrininde görenleri şaşkına çeviriyor. Vatandaşların fotoğraflarını çekip, yakından görmek istediğ kabak için şarküteri sahibi Berkan Büyük, yarışma başlattı. Kabak, kilosunu doğru bilene hediye edilecek.

ARTVİN'de yöresel ürünler satan şarküterinin vitrininde sergilenen dev kabak, ilgi odağı oldu. İşletme sahibi Berkan Büyük, kabağı kilogramını doğru bilene hediye edecek.

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