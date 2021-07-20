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Dev kadro Kıbrıs'ta yeşil sahaya çıktı! Şöhretler Maçı'nda "Ambargoya hayır" mesajı verildi - Son Dakika

Dev kadro Kıbrıs'ta yeşil sahaya çıktı! Şöhretler Maçı'nda "Ambargoya hayır" mesajı verildi

20.07.2021 23:24

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıldönümü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Stadyumu, unutulmaz bir maça sahne oldu. ABD'li şampiyon rallici Chris Forsberg, siyasiler ve eski futbolcuların forma giydiği KKTC'deki Şöhretler Maçı'nda dünyaya "sporda ambargoya hayır" mesajı verildi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıldönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük coşkuyla kutlandı. Lefkoşa Atatürk Stadyumu, şöhretler maçına sahne olurken dünyaya da önemli bir mesaj verildi ve "Sporda ambargoya hayır" denildi.

"SPORDA AMBARGOYU ŞİDDETLE KINIYORUZ"

ABD'li şampiyon rallici Chris Forsberg, siyasiler ve eski futbolcuların forma giydiği şöhretler maçında 'Spora ambargoyu şiddetle kınıyoruz' pankartı açıldı. Mücadelenin başlama vuruşunu KKTC Başkanı Ersan Saner ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı.

Dev kadro Kıbrıs'ta yeşil sahaya çıktı! Şöhretler Maçı'nda tüm dünyaya 'Ambargoya hayır' mesajı verildi

KIRMIZI TAKIM MAÇI KAZANDI

Serdar Tatlı'nın düdük çaldığı karşılaşmada kırmızı takım sahadan 4-3'lik galibiyetle ayrıldı. Kırmızı takımın gollerini Hüseyin Amcaoğlu (2), Sabri Sarıoğlu ve Murat Zorluoğlu kaydetti. Beyaz takımın golleri ise Hamit Altıntop, Oğuzhan Hasipoğlu ve Haydar Ali Yıldız'dan geldi. Beyaz Takım'da Serdar Kulbilge, Hamit Altıntop, Faruk Atalay, Saffet Akyüz, Haka Ünsal, Tuncay Şanlı, KKTC Başbakan yardımcısı- Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, KKTC'li milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, KKTC'li yıldız futbolcu Başak Ruso forma giydi. Kırmızı Takım'da ise Cengiz Uzun, Sabri Sarıoğlu, Mehmet Aurelio, Aycan Yanaç, ABD'li şampiyon rallici Chris Forsberg, Bülent Akın, Eyüp Kadir İnan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, KKTC Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Musa İçmez, KKTC Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hüseyin Kınacı, Akdeniz Spor Birliği Başkanı Serhat Deniz yer aldı.

Dev kadro Kıbrıs'ta yeşil sahaya çıktı! Şöhretler Maçı'nda Ambargoya hayır mesajı verildi

Kıbrıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dev kadro Kıbrıs'ta yeşil sahaya çıktı! Şöhretler Maçı'nda 'Ambargoya hayır' mesajı verildi - Son Dakika Spor


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