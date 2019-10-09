Son Dakika Haberleri: Dev kalamar yumurtası görenleri şaşırtıyor
Son Dakika Güncel Dev kalamar yumurtası görenleri şaşırtıyor

Dev kalamar yumurtası görenleri şaşırtıyor

1 saat önce

Dev kalamar yumurtası görenleri şaşırtıyorNorveç, (DHA)- Norveç merkezli Keşif Araştırma Gemisi (REV) dalgıçları, yaptıkları dalışta 4 metre çapında dev bir kalamar yumurtasını görüntüledi.

Dev kalamar yumurtası görenleri şaşırtıyor

Norveç, (DHA)- Norveç merkezli Keşif Araştırma Gemisi (REV) dalgıçları, yaptıkları dalışta 4 metre çapında dev bir kalamar yumurtasını görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri de şaşırtıyor.

Norveç'in Orstafjorden yakınlarında dalış yapan REV dalgıç ekibi, 4 metre çapındaki dev kalamar yumurtasını görüntüledi. Görüntülerde, dalgıçların kalamar yumurtası etrafında, yumurtayı inceledikleri görülürken, yumurtanın büyüklüğü izleyenleri şaşırttı.

Bilim insanları, bu büyük yumurtanın içerisinde milyonlarca küçük yumurtanın bulunduğunu ve bu yumurtaların neden bu kadar büyüdüklerini henüz açıklayamadıklarını duyurdu.

Dev kalamar yumurtası görenleri şaşırtıyor

Norveç, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:53 Kaynak: DHA
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