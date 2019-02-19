Son Dakika Haberleri: Dev Kalkan Balığı Bin 400 Liraya Alıcı Bekliyor

Dev Kalkan Balığı Bin 400 Liraya Alıcı Bekliyor

1 saat önce

Karadeniz'de avlanan, müşterilerin 'Bu balık altınla yarışıyor' espirisinde bulunduğu 7 kilo 800 gram ağırlığındaki kalkan balığı, bin 400 liradan alıcısını bekliyor.

Dev Kalkan Balığı Bin 400 Liraya Alıcı Bekliyor, System.String[]
Karadeniz'de avlanan, müşterilerin 'Bu balık altınla yarışıyor' espirisinde bulunduğu 7 kilo 800 gram ağırlığındaki kalkan balığı, bin 400 liradan alıcısını bekliyor. 

Karadeniz açıklarında balıkçılar tarafından tutulan 7 kilo 800 gram ağırlığındaki dev kalkan balığı bin 400 liradan satışa çıkarıldı. Tezgahta yerini alan dev balık için bazı müşteriler de 'Bu balık altınla yarışıyor' espirisinde de bulunuyor. Balıkçı Olcay Karabulut, mevsimi olmasına rağmen Karadeniz'in en önemli türlerinden kalkan balığının bugünlerde çok az sayıda avlandığını söyledi. Karabulut, 'balık sezonu bitmek üzere sezonun sonuna doğru geliyoruz yavaş yavaş şuan da deniz de bir tane trolümüz vardı. Tuttuğu balık 4 kasa mezgit, 2 adet kalkan. Halkımız kalkanı tercih etmiyor. Çünkü kalkanın kilosu pahalı. Genellikle dışarı yolluyoruz. Şuanda kalkan balığı kısıtlı bir dönemde. Nisan ayından sonra su ısındığında kalkan balığı çoğalmaya başlar. dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:26 Kaynak: DHA

Karadeniz, Güncel
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