Dev kamyon pikabı kağıt gibi ezdi: 1 ölü - Son Dakika

Dev kamyon pikabı kağıt gibi ezdi: 1 ölü

Dev kamyon pikabı kağıt gibi ezdi: 1 ölü Santrale kömür taşıyan kamyon pikabı ezdi, sürücü son anda kurtuldu, yanındaki yolcu hayatını kaybetti Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki termik santraline kömür taşıyan dev kamyon, pikap kamyonetin üzerinden geçti.

Dev kamyon pikabı kağıt gibi ezdi: 1 ölü Santrale kömür taşıyan kamyon pikabı ezdi, sürücü son anda kurtuldu, yanındaki yolcu hayatını kaybetti BURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki termik santraline kömür taşıyan dev kamyon, pikap kamyonetin üzerinden geçti. Kamyonetin sürücüsü araçtan atlayıp kurtulurken, yanındaki yolcu hayatını kaybetti. Olay, Orhaneli Termik Santralin kömür havzasında meydana geldi. İddiaya göre, termikte çalışan Sinan Durak mesaiye başladıktan sonra aynı şirkete ait pikap kamyonetin sürücüsü ile birlikte kömür sahası içerisinde kontrole çıktı. Kamyonet kömür havzasına giden dar yolda ilerlerken kömür ve hafriyat taşıyan İ.A. idaresindeki dev kamyonla burun buruna geldi. Kamyonetin sürücüsü son anda şoför mahallinden atlayıp canını kurtardı. Araçta yolcu tarafında bulunan Sinan Durak ise dev kamyonun üzerinden geçip adeta pestile çevirdiği kamyonetin içerisinde ezilerek can verdi. Termik santral içerisinde itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolün ardından Durak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından olayla ilgili Orhaneli Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden 28 yaşındaki 1 çocuk babası Sinan Durak'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Durak'ın yarın Çöreler köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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