Dev Kar Kütlesi Kadını Böyle Teğet Geçti
2 saat önce
Rusya'nın İvanovo Oblastında çatıdan düşen kar kütlesi, yolda yürüyen kadını teğet geçti.
Rusya
'nın İvanovo Oblastında çatıdan düşen kar kütlesi, yolda yürüyen kadını teğet geçti.
Zavoljsk şehrinde bir binanın çatısından kopan dev kar kütlesi, bir anda aşağı düştü. O sırada ise bir kadın binanın önündeki yolda yürüyordu. Neyse ki kar kütlesi kadını teğet geçti. Panik nedeniyle yere düşen kadın, olayı herhangi bir yaralanma yaşamadan atlatabildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:41 Kaynak: İHA
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