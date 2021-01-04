Dev kar taneleri gibi, görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Dev kar taneleri gibi, görenleri şaşırtıyor

04.01.2021 13:34
Dev kar taneleri gibi, görenleri şaşırtıyor, System.String[]

Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan şeker fabrikasında dev kar tanelerine benzetilen binlerce küspe balyası görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan şeker fabrikasında dev kar tanelerine benzetilen binlerce küspe balyası görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Turhal Şeker Fabrikasında şeker üretiminde kullanılan pancarların posasından elde edilen tonlarca küspe balya haline getiriliyor. 500 kilo ve 1 tonluk balyaları halin getirilen küspeler fabrika bahçesindeki alanda istifleniyor. Tepeden bakıldığında dev kar tanelerini andıran küspe balyaları görenlerin dikkatini çekiyor.

14 bin balyanın oluşturduğu beyaz tarla

Kurak giden havalarda beyaz tarla görüntüsü ile dev kar tanelerine benzetilen balyalar havadan görüntülendi. Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Hulusi Yüksel, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın talimatları doğrultusunda çiftçiye besiciye daha iyi hizmet yapabilmek, küspeyi daha iyi değerlendirebilmek için paketleme sistemi kurduklarını kaydetti. 4 paketleme makinesi ile günlük bin 750 ton küspe paketlediklerini belirten Yüksel, "Kampanya sürecinde 14 bin balya yaptık. Kampanya döneminde 20 bin balya yapmayı hedefliyoruz. 2018 yılında özelleştirmeden aldığımızda fabrikada bir tane balya makinesi vardı. Bu kadar balya üretimi yoktu. Daha fazla balya üreterek küspeleri değerlendirerek besicinin hizmetine sunuyoruz" dedi.

Dev kar tanesine benzetiliyor

Balyaları görenlerin kar tanesine benzettiğini ifade eden Yüksel, "Kayseri Şeker, Turhal Şeker Fabrikasını aldıktan sonra 3 yıldır bu manzara yaşanıyor. Diğer fabrikalarımızda da bu sistem yapılıyor. Çiftçilerimize besicilerimize küspelerini verdikten sonra fazlalık küspelerimizi balya yaparak bozulmasını önlüyoruz. Normalde yaş küspe en fazla 6 ay ortalamada 3 ayda bozuluyor. Ama balya yaparak en az 2 yıl muhafaza ediliyor. Besicilerde bu sistemden faydalanıyor, küspe ekonomiye kazandırılıyor. Çiftçi yılın 12 ayı küspe olarak temin edip hayvanına yedirebiliyor" diye konuştu

120 bin ton şeker üretilecek

Yüksel, önceki yıllarda 90 gün süren kampanya süresinin üretimin fazla olması nedeni ile 2 hafta daha uzadığına dikkat çekti. Kampanya döneminde toplamda 820 bin ton pancar işlenmiş olacağını belirten Yüksel, işlenen pancarlardan 120 bin ton şeker elde edileceğini sözlerin ekledi. - TOKAT

Dev kar taneleri gibi, görenleri şaşırtıyor
Dev kar taneleri gibi, görenleri şaşırtıyor
Dev kar taneleri gibi, görenleri şaşırtıyor
Dev kar taneleri gibi, görenleri şaşırtıyor
Dev kar taneleri gibi, görenleri şaşırtıyor
Dev kar taneleri gibi, görenleri şaşırtıyor
Dev kar taneleri gibi, görenleri şaşırtıyor
Dev kar taneleri gibi, görenleri şaşırtıyor

Turhal, Tokat, Balya, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dev kar taneleri gibi, görenleri şaşırtıyor - Son Dakika Ekonomi


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