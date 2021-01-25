Dev kargo gemisi, zodyak botla nasıl kaçırıldı? Konunun uzmanı, korsanların korkunç yöntemini anlattı - Son Dakika

Dev kargo gemisi, zodyak botla nasıl kaçırıldı? Konunun uzmanı, korsanların korkunç yöntemini anlattı

25.01.2021 00:42

Nijerya açıklarında seyir halindeyken deniz korsanları tarafından botla kaçırılan Türk gemisinin nasıl kaçırıldığını Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisi Savaş Güven anlattı. Güven, korsanların botlarla gemiye yaklaştıktan sonra patlayıcı yerleştirdiğini ve dediklerini yapmamaları durumunda bu bombaları patlatmakla tehdit ettiklerini aktardı.

Nijerya açıklarındaki Gine Körfezinde seyir halindeki Mozart isimli Türk konteyner gemisi korsanların saldırısına uğradı. Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 mürettebattan 15'i kaçırıldı, 1'i öldürüldü, mürettebattan 3 kişi ise gemiyi güvenli bir limana götürdü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "15 denizcimizin salimen Türkiye'ye dönmesi için tüm imkanlarımız seferber edilmektedir" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren iletelefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, saldırıdan kurtulan 3 personel hakkında bilgi alırken kaçırılan denizciler için girişimlerin sürdüğünü aktardı.

GEMİ BOTLARLA NASIL KAÇIRILIR?

Geminin botlarla kaçıldığının açıklanması üzerine eleştiriler artınca Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisi Savaş Güven, merak konusu olan "Botla koca gemi nasıl rehin alınır?" sorusuna cevap verdi.

Babasının bir gemi kaptanı olduğunu belirten Güven, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama, eleştirilere ilişkin "Lütfen yazdıklarımı okuyup empati yapmaya çalışın" uyarısında bulundu.

"KORSANLAR GEMİNİN DÖRT BİR YANINA BOMBA YERLEŞTİRİR"

Paylaşımına "4 kişi zodyak botla koca gemiyi nasıl mı rehin alıyor?" sorusuyla başlayan Güven, cevabı adım adım örneklerle verdi.

Güven, zodyak botların gemiye oranla çok hızlı ve manevralı hareket edebildiğini ifade ederek, gemiye yaklaşan korsanların geminin dört bir yanına bomba yapıştırdığını aktardı.

"KAPTAN KÖŞKÜNE ATEŞ AÇIYORLAR"

Korsanların daha sonra, deniz telsizi ile gemi ismini çağırarak gemi gövdesine bomba yerleştirdiklerini ve geminin durmaması halinde bombayı patlatacaklarını söylediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Geminin kaptan köşkü ateş açıyorlar. Kancalar atarak gemi güvertesine tırmanıyorlar.

Güverteden doğruca yaşam mahalli kaportasına gidip içeri girdikten sonra ikiye üçe ayrılıp birinci grup köprüüstüne, ikinci grup makine dairesine, üçüncü grup ise kamaralara dalıp personeli zorla alıkoyuyorlar. Karşı koyan olursa şiddet uygulamaktan geri durmuyorlar.

"KENDİMİZİ BİR YERE KİLİTLEMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Yazdıklarının bir senaryo ya da bir oyundan kesit olmadığını hatırlatan Güven, "Ben kaptan çocuğuyum, gemide büyüdüm ve denizci oldum. Gemide asla ve asla kendinizi korsanlara karşı savunamazsınız. Onların silahları var bizim tork anahtarımız. Kendimizi bir yerlere kilitlemekten başka çaremiz yok" ifadeleriyle saldırıda neler yaşandığını aktardı.

"LÜTFEN EMPATİ YAPMAYA ÇALIŞIN"

Güven, eleştirilere ilişkin "Lütfen yazdıklarımı okuyup empati yapmaya çalışın ve bir daha düşünün" uyarısında bulunarak, "Namlunun ucunda köprüüstünde yere yatırılmışsın gözün kapalı halde, kamaranda yatağının başındaki aile fotoğrafını son bir kez getiriyorsun gözünün önüne, dünyanın bir ucunda sevdiklerine hasret!" sözleri ile gemi personelinin içinde bulunduğu zor anları gözler önüne serdi.

Dev kargo gemisi, zodyak botla nasıl rehin alındı? Konunun uzmanı, korsanların korkunç yöntemini anlattı
Dev kargo gemisi, zodyak botla nasıl rehin alındı? Konunun uzmanı, korsanların korkunç yöntemini anlattı
Dev kargo gemisi, zodyak botla nasıl rehin alındı? Konunun uzmanı, korsanların korkunç yöntemini anlattı

Dev kargo gemisi, zodyak botla nasıl kaçırıldı? Konunun uzmanı, korsanların korkunç yöntemini anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıya uğrayan geminin kaptanı ile yeni bir görüşme yaptı Türk gemisini yarım saat kovalayan korsanlar, balyozla kıramadıkları kapıları taş motoruyla kesmişler

Nijerya, Bomba, Savaş, Gemi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dev kargo gemisi, zodyak botla nasıl kaçırıldı? Konunun uzmanı, korsanların korkunç yöntemini anlattı - Son Dakika


Son Dakika

Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, son durumunu anlattı Ülkü ocağını ziyaret ettiği için eleştirilen Albay Ersever'den açıklama: Israrlı davet sonrası icabet ettim Rus protestoculara "Cüneyt Arkın gibi" diyen Nevşin Mengü'ye ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! 6 kentimizde kuvvetli yağış, 4 bölgede de fırtına bekleniyor Erkek arkadaşı, 16 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Mide bulandıran olay karnı büyüyünce ortaya çıktı Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küvet sahnesi gündeme damga vurdu Yasmin Erbil kırmızı elbiseli pozuyla nefesleri kesti
Fransa Bilim Konseyi Başkanı Delfraissy: Son 3 haftadır mutasyonlar oyunun kurallarını tamamen değiştirdi Fransa Bilim Konseyi Başkanı Delfraissy: Son 3 haftadır mutasyonlar oyunun kurallarını tamamen değiştirdi         
00:57
Cemal Hünal'ın ardından Survivor'da bir diskalifiye şoku daha! Ünlülerden bir yarışmacı daha adaya veda etti Cemal Hünal'ın ardından Survivor'da bir diskalifiye şoku daha! Ünlülerden bir yarışmacı daha adaya veda etti         
23:53
İtalya'da veri hatası nedeniyle bir hafta sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı İtalya'da veri hatası nedeniyle bir hafta sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı         
23:03
Çin'de artık anüsten alınan örneklerle de koronavirüs testi yapılacak Çin'de artık anüsten alınan örneklerle de koronavirüs testi yapılacak         
22:11
Brezilya takımı Palmas başkanı ve 4 futbolcuyu taşıyan uçak düştü! Kurtulan olmadı Brezilya takımı Palmas başkanı ve 4 futbolcuyu taşıyan uçak düştü! Kurtulan olmadı         
21:10
Meksika'nın ABD sınırındaki Tamaulipas eyaletinde yanmış 19 cansız beden bulundu Meksika'nın ABD sınırındaki Tamaulipas eyaletinde yanmış 19 cansız beden bulundu         
21:01
Konuta büyük zam yolda! Kademeli olarak yüzde 50'ye varan fiyat artışı bekleniyor Konuta büyük zam yolda! Kademeli olarak yüzde 50'ye varan fiyat artışı bekleniyor         
20:06
Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı         
19:49
Türkiye'de insanlar doğduğu kentte yaşasaydı en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı Türkiye'de insanlar doğduğu kentte yaşasaydı en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı         
15:15
Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti         
14:55
Milli Savunma Bakanlığı, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı         
14:49
Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler         
14:28
Vatandaşa Vatandaşa "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu, Erdoğan açık ara fark attı         
13:33
İzmir ve Antalya hariç, tüm illerde yağışlar normalin altında kaldı İzmir ve Antalya hariç, tüm illerde yağışlar normalin altında kaldı         
12:40
Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA         
10:59
Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 01:48:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dev kargo gemisi, zodyak botla nasıl kaçırıldı? Konunun uzmanı, korsanların korkunç yöntemini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei