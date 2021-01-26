- Dev kaya karayoluna düştü iki iş makinesi zor kaldırdı - Son Dakika

- Dev kaya karayoluna düştü iki iş makinesi zor kaldırdı

26.01.2021 11:09
- Dev kaya karayoluna düştü iki iş makinesi zor kaldırdı, System.String[]

- Dev kaya karayoluna düştü iki iş makinesi zor kaldırdı Artvin'in Borçka ilçesi Aralık köyünde eriyen kar suları nedeniyle yamaçtan kopan dev kaya kütleleri yolu trafiğe kapattı.

- Dev kaya karayoluna düştü iki iş makinesi zor kaldırdı

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesi Aralık köyünde eriyen kar suları nedeniyle yamaçtan kopan dev kaya kütleleri yolu trafiğe kapattı. Düşen kaya parçasını iki iş makinesi zor kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışının ardından havaların açmasıyla kar suları erimeye başladı. Aralık köyünde yamaçtan kopan kaya parçaları karayoluna düştü. Dev kaya parçası nedeniyle karayolu araç trafiğine kapatılırken, iş makineleri yardımıyla dev kaya parçası yol kenarına taşındı. İki iş makinesinin güçlükle kaldırdığı kaya parçasının düştüğü anda yoldan araç geçmemesi büyük bir faciayı önledi. Ekiplerin uzun uğraşı sonucu karayolu araç trafiğine yeniden açıldı.

- Dev kaya karayoluna düştü iki iş makinesi zor kaldırdı
- Dev kaya karayoluna düştü iki iş makinesi zor kaldırdı
- Dev kaya karayoluna düştü iki iş makinesi zor kaldırdı

Artvin, Borçka, Aralık, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Dev kaya karayoluna düştü iki iş makinesi zor kaldırdı - Son Dakika


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