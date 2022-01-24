Dev kaya parçası 30 metre yükseklikten evin üzerine böyle düştü - Son Dakika

Dev kaya parçası 30 metre yükseklikten evin üzerine böyle düştü

4 kişilik aileden yaralanan olmazken büyük korku yaşadılar

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde heyelan nedeniyle devrilen dev kaya parçası 4 kişinin yaşadığı evi adeta yerle bir etti. Dehşet görüntüleri güvenlik kamerasına yansırken, aile olayı şans eseri yara almadan atlattı.

Alanya ilçesi Güney Mahallesinde yaşayan Çetinkaya ailesi, yataklarından odalarının üzerine inen dev kaya ile uyandı. Engin Çetinkaya, ailecek uyudukları odaya heyelanla kayanın indiğini, canlarını zor kurtardıklarını söyledi.

Kayanın bulunduğu arazinin sahibini defalarca uyardığını belirten Engin Çetinkaya, kayanın 30 metreden evlerine indiğini söyledi. Kayanın eve düşme anı güvenlik kamerasına yansırken, 4 kişilik Çetinkaya ailesi şans eseri hayatta kald.

"Canımızı kurtardık"

Kayanın uzun süredir tehlike arz ettiğini belirten Engin Çetinkaya, "Evimizin 30 metre yukarısı da bulunan kayanın altı boştu. Ama arazi sahibi uyarılarımıza rağmen önlem almadı. Yağmurla birlikte kaya evimizin hem de yattığımız odanın üzerine düştü. Pazar olması nedeniyle eşim Emine, oğlum Eray ve kızım Ecenaz uyuyorduk. Kaya düşünce gürültüye uyandık. Allaha şükürler olsun ki canımızı kurtardık. Evimiz kullanılamaz hale geldi. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.