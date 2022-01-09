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Faciaya ramak kala... Yamaçtan kopan dev kaya parçası yola düştü - Son Dakika

Faciaya ramak kala... Yamaçtan kopan dev kaya parçası yola düştü

09.01.2022 09:13

Faciaya ramak kala... Yamaçtan kopan dev kaya parçası yola düştüARTVİN Artvin'de yamaçtan kopan dev kaya parçası köy yolunu ulaşıma kapattı.

Faciaya ramak kala... Yamaçtan kopan dev kaya parçası yola düştü

ARTVİN Artvin'de yamaçtan kopan dev kaya parçası köy yolunu ulaşıma kapattı. Kayanın düştüğü sıradan yoldan araç geçmemesi büyük bir facianın önüne geçmiş oldu.

Artvin'in Şavşat İlçesine bağlı Dutlu köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle dev kaya parçaları yola düştü. Düşen kayalar Dutlu köyü ile Yağmurlu, Cami, Bağbaşı mahalleleri arasındaki yolu ulaşıma kapattı. Büyük bir gürültüyle yola devrilen kayalar köyde korku ve paniğe neden oldu. Kaya parçalarının düştüğü esnada yoldan geçen araç olmaması olası bir faciayı önledi. İl Özel İdaresi ekipleri ise yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Bölge halkı ise köylerine gitmek için yolun açılmasını bekliyor.

Bölge halkından Nazır Akyıldız, evde oturduğu sırada büyük bir gürültü duyduğunu ifade ederek, dışarı çıktığında gördüğü manzarayla şok olduğunu söyledi. Akyıldız, "Dev kaya parçasını yolda görünce yolun altında bulunan evlerin üzerine düştüğü zannettim. Allaha şükür evlerde bir şey yok çok korktuk, büyük geçmiş oldun" ifadelerini kullandı.

Faciaya ramak kala... Yamaçtan kopan dev kaya parçası yola düştü
Faciaya ramak kala... Yamaçtan kopan dev kaya parçası yola düştü
Faciaya ramak kala... Yamaçtan kopan dev kaya parçası yola düştü
Faciaya ramak kala... Yamaçtan kopan dev kaya parçası yola düştü
Faciaya ramak kala... Yamaçtan kopan dev kaya parçası yola düştü
Faciaya ramak kala... Yamaçtan kopan dev kaya parçası yola düştü

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Tragger, Artvin, Şavşat, Cami, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Faciaya ramak kala... Yamaçtan kopan dev kaya parçası yola düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Faciaya ramak kala... Yamaçtan kopan dev kaya parçası yola düştü - Son Dakika
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