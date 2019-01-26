Dev Kayalar 8 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı
49 dakika önce
Sivas'ın Suşehri ilçesi ile İmranlı ilçesi arasında bulunan Akşar Köyü grup yolunda meydana gelen heyelan sonrası yola düşen dev kayalar 8 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.
Sivas
'ın Suşehri
ilçesi ile İmranlı
ilçesi arasında bulunan Akşar
Köyü grup yolunda meydana gelen heyelan sonrası yola düşen dev kayalar 8 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.
Edinilen bilgiye göre Suşehri ilçesine bağlı Akşar köyü grup yolunda öğle saatlerinde heyelan yaşandı. Heyelanın etkisi ile yola düşen dev kayalar yolu araç ulaşımına kapattı. Yolun kapanması ile 8 köyün Suşehri ile olan araç ulaşımı da kesildi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:22 Kaynak: İHA
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