Son Dakika Haberleri: Dev Kayalar 8 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı

Dev Kayalar 8 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı

49 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesi ile İmranlı ilçesi arasında bulunan Akşar Köyü grup yolunda meydana gelen heyelan sonrası yola düşen dev kayalar 8 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.

Dev Kayalar 8 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesi ile İmranlı ilçesi arasında bulunan Akşar Köyü grup yolunda meydana gelen heyelan sonrası yola düşen dev kayalar 8 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.

Edinilen bilgiye göre Suşehri ilçesine bağlı Akşar köyü grup yolunda öğle saatlerinde heyelan yaşandı. Heyelanın etkisi ile yola düşen dev kayalar yolu araç ulaşımına kapattı. Yolun kapanması ile 8 köyün Suşehri ile olan araç ulaşımı da kesildi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:22 Kaynak: İHA

Sivas, Akşar, Suşehri, Güncel
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