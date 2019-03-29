Son Dakika Haberleri: Dev Kayalar Evin Üzerine Düştü

Dev Kayalar Evin Üzerine Düştü

42 dakika önce

Mersin'in Anamur ilçesinde dev kayalar bir evin üzerine düştü.

Dev Kayalar Evin Üzerine Düştü, System.String[]
Mersin'in Anamur ilçesinde dev kayalar bir evin üzerine düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kaş Yaylası'nda yağışlar nedeniyle kayan toprak ve üzerindeki dev kayalar düşerek yolu trafiğe kapattı, sürücüler de geri dönmek zorunda kaldı.

Yamaçtan kopan kayalar tek katlı bir evin tavanını parçalayarak yatak odasına girdi. Evde büyük hasara yol açan kayalar, çevredeki iki farklı evde de zarara neden oldu. Olay sırasında evde ve yolda kimse olmaması olası bir faciayı önledi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:01 Kaynak: İHA

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