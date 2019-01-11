Son Dakika Haberleri: Dev Kayalar Köy Yoluna Düştü

Dev Kayalar Köy Yoluna Düştü

17 dakika önce

Dev kayalar köy yoluna düştüHAKKARİ - Hakkari'nin Oğul köyü yoluna düşen dev kayalar, ekipler tarafından kaldırıldı.

Dev kayalar köy yoluna düştü

HAKKARİ - Hakkari'nin Oğul köyü yoluna düşen dev kayalar, ekipler tarafından kaldırıldı.
Kent merkezinden 17 kilometre mesafede bulunan Oğul köyünün yoluna çığla birlikte dev kayalar düştü. Durumun bildirilmesi üzerine Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri hemen harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, çığ tehlikesi ve kaya düşmelerine rağmen yaptıkları 3 saatlik çalışmanın ardından köy yolunu yeniden ulaşıma açtılar.
Oğul köyü sakinleri, yolun dağlık alandan geçtiğini belirterek, inen çığ ve kayaların ekipler tarafından kısa sürede kaldırılmasıyla yolun yeniden ulaşıma açıldığını söylediler. Köylüler, olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren karla mücadele ekibine teşekkür ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:29 Kaynak: İHA

Yerel
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