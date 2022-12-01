Dev kayalar yeni yerleşim yerindeki evlerin üzerine düştü! Şans eseri kimse zarar görmedi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı tamamlanan Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda kapakların kapatılması ile su tutma işlemi sürüyor. Sular altında kalacak Meşecik köyünde yaşayan vatandaşlar için yapılan 35 hanelik yeni yerleşim yerinde heyelanlı alanı temizlemek için yapılan patlatma faciaya neden oluyordu.

DEV KAYALAR EVLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kontrollü olarak yapılan patlatmada seken kayalar evlerin üzerine düştü. Tonlarca ağırlıktaki kayalar yeni yerleşim yerindeki Tevfik Yıldırım ve Mehmet Yıldırım'a ait iki evde maddi hasara neden olurken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Taşınma sürecinin henüz başlamadığı ancak anahtar tesliminin yapıldığı yeni yerleşim yerinde kimsenin olmaması faciayı önlerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YUSUFELİ BARAJI

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünce yaptırılan barajdır ve temeli 26 Şubat 2013'te atılmıştır. Yusufeli Barajı; Karadeniz Bölgesi'nde, Artvin'in 70 kilometre güney batısında, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilmiş olup, 540 MW kurulu güç ile yılda ortalama 1,8 milyar kWh enerji üretecektir. Tesis şu anda; çift eğrilikli beton kemer kategorisinde dünyanın en yüksek üçüncü, genel kategoride dünyanın en yüksek yedinci barajı konumundadır. 2022 yılının ilk günlerinde barajda su tutulmaya başlandı.[3] [4] 22 Kasım 2022'de tüm inşaat çalışmaları tamamlandı.