Dev kayalar yeni yerleşim yerindeki evlerin üzerine düştü! Şans eseri kimse zarar görmedi - Son Dakika
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Dev kayalar yeni yerleşim yerindeki evlerin üzerine düştü! Şans eseri kimse zarar görmedi

01.12.2022 19:06

Artvin'de Yusufeli Barajı nedeniyle taşınan köyün yeni yerleşim yerinde heyelanlı alanı temizlemek için yapılan kontrollü patlatma sonucu iki evin üzerine tonlarca ağırlığında kayalar düştü. Maddi hasarın meydana geldiği yerleşim yerinde can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı tamamlanan Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda kapakların kapatılması ile su tutma işlemi sürüyor. Sular altında kalacak Meşecik köyünde yaşayan vatandaşlar için yapılan 35 hanelik yeni yerleşim yerinde heyelanlı alanı temizlemek için yapılan patlatma faciaya neden oluyordu.

Dev kayalar yeni yerleşim yerindeki evlerin üzerine düştü

DEV KAYALAR EVLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kontrollü olarak yapılan patlatmada seken kayalar evlerin üzerine düştü. Tonlarca ağırlıktaki kayalar yeni yerleşim yerindeki Tevfik Yıldırım ve Mehmet Yıldırım'a ait iki evde maddi hasara neden olurken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Dev kayalar yeni yerleşim yerindeki evlerin üzerine düştü

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Taşınma sürecinin henüz başlamadığı ancak anahtar tesliminin yapıldığı yeni yerleşim yerinde kimsenin olmaması faciayı önlerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dev kayalar yeni yerleşim yerindeki evlerin üzerine düştü

YUSUFELİ BARAJI

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünce yaptırılan barajdır ve temeli 26 Şubat 2013'te atılmıştır. Yusufeli Barajı; Karadeniz Bölgesi'nde, Artvin'in 70 kilometre güney batısında, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilmiş olup, 540 MW kurulu güç ile yılda ortalama 1,8 milyar kWh enerji üretecektir. Tesis şu anda; çift eğrilikli beton kemer kategorisinde dünyanın en yüksek üçüncü, genel kategoride dünyanın en yüksek yedinci barajı konumundadır. 2022 yılının ilk günlerinde barajda su tutulmaya başlandı.[3] [4] 22 Kasım 2022'de tüm inşaat çalışmaları tamamlandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
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Artvin'de kaya düşen iki evde maddi hasar oluştu Artvin'de kaya düşen iki evde maddi hasar oluştu 80'i aşan yaşlarına rağmen ağaçların tepesine çıkarak zeytin hasadı yapıyorlar 80'i aşan yaşlarına rağmen ağaçların tepesine çıkarak zeytin hasadı yapıyorlar

Yusufeli, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dev kayalar yeni yerleşim yerindeki evlerin üzerine düştü! Şans eseri kimse zarar görmedi - Son Dakika

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