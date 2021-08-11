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Dev kayaları bilek gücüyle kıran işçi ekmeğini "taş"tan çıkarıyor - Son Dakika

Dev kayaları bilek gücüyle kıran işçi ekmeğini "taş"tan çıkarıyor

11.08.2021 12:11
Dev kayaları bilek gücüyle kıran işçi ekmeğini

Kayseri'de tonlarca ağırlığındaki devasa kayaları çekiç, balyoz ve çivi yardımıyla parçalayan taş ustası Ahmet Tezcan, geleneksel yöntemlerle kırdığı taşlardan ekmeğini çıkarıyor.

Kayseri'de tonlarca ağırlığındaki devasa kayaları çekiç, balyoz ve çivi yardımıyla parçalayan taş ustası Ahmet Tezcan, geleneksel yöntemlerle kırdığı taşlardan ekmeğini çıkarıyor.

Gesi Mahalesi'nde dededen babaya, babadan oğula süregelen taş işçiliğinden pek çok kişi geçimini sağlıyor.

Ekmeğini "taş"tan çıkaran işçilerden Ahmet Tezcan (30), yerin altından iş makineleri yardımıyla çıkarılan devasa kayaları çekiç, balyoz ve çivi yardımıyla parçalıyor.

Kırdığı kaya parçalarının ağırlığı oranında para kazanan taş ustası Tezcan, zaman zaman 40 dereceye ulaşan yaz sıcağında zorlu bir işi yerine getiriyor.

Tezcan, biraz korku biraz da tedirginlikle çivileri, çekiç ve balyoz darbeleriyle kayanın kolay parçalanacağı noktalara defalarca vuruyor.

Zaman zaman kayanın çatlayışını dinleyen ve ona göre konumunu belirleyen usta Tezcan, bu dikkatiyle tonlarca ağırlığındaki parçalanan kayanın altında kalmaktan da kendini koruyor.

Ahmet Tezcan, AA muhabirine, kayaların ikiye ayrıldıktan sonra küçük parçalara bölünüp ihtiyaca göre Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderildiğini söyledi.

Yaklaşık 8 senedir taşları ikiye ayırdığını anlatan Tezcan, vaktinin çoğunu evden çok taş ocağında geçirdiğini ve arkadaşlarıyla bir aile gibi olduğunu belirtti.

Tezcan, parçalanmış kayalardan iş arkadaşlarıyla günde 25 bine yakın taş elde ettiklerini, zor da olsa taş işiyle geçimini sağladığını dile getirerek, "Bu taş işi insanın ömrünü alıyor. Zorluklarıyla beraber güzellikleri de var. Akşam eve vardığında yorulsan da çocuklar yanına geldiği zaman onlarla yorgunluğunu atıyorsun." dedi.

"Eskiden fakirin evi taştan olurdu. Şimdi zenginler bu taşa rağbet ediyor." diyen Tezcan, bazen kayaları ikiye ayırmakta bazen zorlandığını ifade etti.

"Taşın kırımını bilemezseniz sonu facia ile bitebilir"

Tezcan, yerine göre 40 ile 200 ton aralığındaki kayaları parçaladığını belirterek, "Kayaların ağırlıkları yerine göre değişiyor. En büyük kırdığım kaya, 14 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde. Parçalanış sesinden ürperebilirsin. Bu iş tecrübe ve bilgi istiyor. Her şeyden önce yetenek istiyor. Eğer bu taşın kırımını bilemezseniz sonu facia ile bitebilir." diye konuştu.

Mimar Sinan'ın Kayseri'de doğduğunu vurgulayan Tezcan, onun torunları olarak taş işindeki mirasını da yaşattıklarını söyledi.

Tezcan, bazı sosyal medya hesaplarında videolarının yer aldığını ve takipçilerinin kaya parçalarını kırmasını izlediğini sözlerine ekledi.

Dev kayaları bilek gücüyle kıran işçi ekmeğini taş tan çıkarıyor
Dev kayaları bilek gücüyle kıran işçi ekmeğini taş tan çıkarıyor
Dev kayaları bilek gücüyle kıran işçi ekmeğini taş tan çıkarıyor
Dev kayaları bilek gücüyle kıran işçi ekmeğini taş tan çıkarıyor
Dev kayaları bilek gücüyle kıran işçi ekmeğini taş tan çıkarıyor

Ahmet Tezcan, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dev kayaları bilek gücüyle kıran işçi ekmeğini 'taş'tan çıkarıyor - Son Dakika


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