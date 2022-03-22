DEV KAYALARIN DÜŞTÜĞÜ KORKU SİTESİNDE 'HEYELAN' KABUSU - Son Dakika
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DEV KAYALARIN DÜŞTÜĞÜ KORKU SİTESİNDE 'HEYELAN' KABUSU

22.03.2022 10:19

TRABZON'da, heyelanla yamaçtan kopan dev kayaların düşmesiyle park halindeki 3 otomobilin hurdaya döndüğü, MR randevusuna giden kişinin de kayaların altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu sitede yaşayanlar, yamaç için birçok kez dilekçe vermelerine rağmen önlem alınmadığını söyledi.

TRABZON'da, heyelanla yamaçtan kopan dev kayaların düşmesiyle park halindeki 3 otomobilin hurdaya döndüğü, MR randevusuna giden kişinin de kayaların altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu sitede yaşayanlar, yamaç için birçok kez dilekçe vermelerine rağmen önlem alınmadığını söyledi. Kayaların henüz kaldırılmadığı sitede oturan Abdullah Baki, Halen işlem yapan, önlem alan yok dedi.

Kentin 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi'ndeki 10 katlı 2 apartmanın bulunduğu Duru Sitesi'nin arka yamacından 19 Mart'ta yağış sonrası heyelan oluştu. Dik yamaçtan kopan kayalar, sitenin bahçesine düştü. İrili ufaklı taş ve toprakla birlikte tonlarca ağırlıktaki 2 kaya, site önünde park halindeki 3 otomobile hasar verdi. İhbarla adrese gelen devriye görevindeki bekçiler ve polis ekipleri, site bahçesine şerit çekip güvenlik önlemi aldı. Heyelan anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. MR randevusu için evlerinden çıkan ailenin, kayaların altında kalmaktan 35 saniyeyle kurtulduğu belirtildi. Site yönetimi ve yaşayanlar, son 22 yılda yamaç için birçok dilekçe sunmalarına rağmen ilgililerce önlem alınmadığını söyledi. Sitenin üst kısmındaki apartman sahibinin de belediyeye dilekçe verip, yamaç için önlem talebinde bulunduğu öğrenildi.

'DEFALARCA DİLEKÇE VERDİK İLGİLENEN OLMADI'

Sitede yaşayanlardan bazıları evini terk ederken, kimisi de yamaca bakan odalarını kilitleyip önlem aldı. Endişe ve korkuyla yaşadıklarını ifade eden sitedekiler, bölgede kapsamlı önlemlerin alınmasını istedi. Kayaların henüz kaldırılmadığı sitede yaşayan Abdullah Baki, Evlerimize giremez olduk ama mecbur, kalacak yerimiz yok, girmek zorunda kalıyoruz. Ama nasıl yatıyoruz, nasıl kalkıyoruz Allah biliyor. Kimse gelip kayaları bile bu alandan almadı. Zaten yıllardır yukarıdaki yamaçtan taş ve toprak parçaları koparak evlerimize geliyor, duvarlarımıza camlarımıza vuruyordu. Yetkili makamlara defalarca dilekçe verdik ama ilgilenen olmadı. Halen daha bir işlem yapan, önlem alan yok. Yatak odalarımız yamacın olduğu tarafta, boşaltmak zorunda kaldık. Mecbur kalmadıkça yamaç tarafındaki odalara girmiyoruz. Önlem alınsın istiyoruz diye konuştu.

'YAMACA BAKAN ODALARI KİLİTLEDİM, KULLANMIYORUM'

Sitedeki Şeyda Velioğlu, Yatak odamla, çocuk odası yamacın bulunduğu tarafa bakıyor. O odaları kilitledim, kullanmıyorum. Şu an oturduğum odada hem uyuyorum, hem oturuyorum. 5 aylık bebeğim var korku içinde burada yaşamak zorunda kalıyorum. Cuma gününden beri kimsenin gelip gittiği yok. Daha önce de bu tür olaylar yaşandı, hatta komşumuzun balkonu kırıldı. Biz uyurken odamızın bulunduğu tarafa gelmiş olsaydı kaya, bizim şu anda hayatta olma ihtimalimiz yoktu. İlla cana mı gelmesi gerekiyor Ah ile vah hiçbir zaman fayda etmiyor. Bir an önce önlem alınması gerekiyor dedi.

'ÇOK KORKUYORUZ'

Münür Abdullah Sarı da Sürekli kayalar düşüyor. Yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Şimdi de dev kayalar koptu geldi. Eşim kanser hastası tedavi alıyor; evimi terk edemiyorum. Ama 10 yaşındaki çocuğumu babaannesinin yanına göndermek zorunda kaldım. Çok etkilendi bu olaydan, çok korktu. Biz de çok korkuyoruz diye konuştu.

'İKİNCİ BİR ŞANSIMIZ OLMAYABİLİR'

Kayaların altında kalmaktan saniyelerle Funda Taş ise Çocuklarımız korku içinde. Odalarında yatmıyorlar. Her seste 'anne tekrar kaya mı geldi' diye soruyorlar. 35 saniyeyle kurtulan bir aileyiz. İkinci bir şansımız olmayabilir. Bu alan bizim çocuklarımızın oyun oynadığı bir alan. Çocuklarımız korkuyorlar ifadelerinde bulundu.

DEV KAYALARIN DÜŞTÜĞÜ KORKU SİTESİNDE 'HEYELAN' KABUSU
DEV KAYALARIN DÜŞTÜĞÜ KORKU SİTESİNDE 'HEYELAN' KABUSU
DEV KAYALARIN DÜŞTÜĞÜ KORKU SİTESİNDE 'HEYELAN' KABUSU
DEV KAYALARIN DÜŞTÜĞÜ KORKU SİTESİNDE 'HEYELAN' KABUSU
DEV KAYALARIN DÜŞTÜĞÜ KORKU SİTESİNDE 'HEYELAN' KABUSU
DEV KAYALARIN DÜŞTÜĞÜ KORKU SİTESİNDE 'HEYELAN' KABUSU
DEV KAYALARIN DÜŞTÜĞÜ KORKU SİTESİNDE 'HEYELAN' KABUSU
DEV KAYALARIN DÜŞTÜĞÜ KORKU SİTESİNDE 'HEYELAN' KABUSU
DEV KAYALARIN DÜŞTÜĞÜ KORKU SİTESİNDE 'HEYELAN' KABUSU
DEV KAYALARIN DÜŞTÜĞÜ KORKU SİTESİNDE 'HEYELAN' KABUSU
DEV KAYALARIN DÜŞTÜĞÜ KORKU SİTESİNDE 'HEYELAN' KABUSU
DEV KAYALARIN DÜŞTÜĞÜ KORKU SİTESİNDE 'HEYELAN' KABUSU
DEV KAYALARIN DÜŞTÜĞÜ KORKU SİTESİNDE 'HEYELAN' KABUSU
DEV KAYALARIN DÜŞTÜĞÜ KORKU SİTESİNDE 'HEYELAN' KABUSU

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DEV KAYALAR SİTE BAHÇESİNE DÜŞTÜ; 3 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ, BİR AİLE SANİYELERLE KURTULDU DEV KAYALAR SİTE BAHÇESİNE DÜŞTÜ; 3 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ, BİR AİLE SANİYELERLE KURTULDU TRABZON'DA HEYELAN; SİTENİN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ TRABZON'DA HEYELAN; SİTENİN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEV KAYALARIN DÜŞTÜĞÜ KORKU SİTESİNDE 'HEYELAN' KABUSU - Son Dakika


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