Dev kayaların düştüğü yol trafiğe açıldı - Son Dakika

Adana'da, Feke- Saimbeyli yolu Arıkaya mevkisinde yola düşerek trafiği kapatan kayalar kaldırıldı.



Vali Demirtaş, olayın ardından kapanan yolda gerekli temizleme çalışmalarının tamamlanarak yolun trafiğe açıldığı bilgisini verdi. Asfalt çalışmalarının da ivedilikle gerçekleştirileceğini kaydeden Vali Demirtaş, "Herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması oldukça sevindirici. Düşen kaya parçaları çok sert olsa da görevli ekiplerimiz gerekli çalışmaları gerçekleştirerek yolu trafiğe açtılar. Emeği geçen herkse teşekkür ediyorum" dedi.



Vali Demirtaş, karayolları ve emniyet ekiplerinin tedbir amaçlı yarına kadar kayaların düştüğü alanda nöbet tutacağını kaydetti, - ADANA