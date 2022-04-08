Dev kazanlar ramazanda da ihtiyaç sahipleri için kaynıyor - Son Dakika

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Ordu'da, ramazan dolayısıyla her gün ihtiyaç sahibi ve yolda bulunan 4 bin kişiye sıcak yemek ikram ediliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ramazanda "Ben yok, biz yok, siz varsınız" sloganıyla yaptığı sosyal etkinliklerle dayanışma ve paylaşma örneği sergiliyor.

Muhtarlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca, 19 ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yılın her gün düzenli olarak sıcak yemek hizmeti veriliyor. Ramazan ayı boyunca da 2 bini ihtiyaç sahibi olmak üzere iftar saatinde yolda bulunanlar da dahil 4 bin kişilik yemek ikramı yapılıyor.

Buharalı Şakir Efendi Aşevi'nde dev kazanlarda pişirilen yemekler, özellikle evinde kendi yemeğini yapamayacak durumdaki, 65 yaş üstü, engelli, ekonomik yoksunluk içindeki vatandaşlar için hazırlanıyor.

Hazırlık aşamasında hijyenik koşullar, lezzetli ve sağlıklı beslenme konularına da dikkat eden ekiplerce evlere götürülen yemekler, vatandaşların sofralarını şenlendiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine, iki vardiya halinde çalışılan aşevinde mesainin saat 02.00'da başladığını söyledi.

Güler, yemeklerin, daha hijyenik koşullarda olduğu için kullan at şeklindeki kaplarla dağıtıldığını belirterek, "Yemekleri 7 saat sıcak tutan termobakslarımız var. Yemekleri gayet modern ve hijyenik şekilde koyuyoruz ve 4 bin kişiye dağıtıyoruz." dedi.

Ayrıca iftar vaktinde evlerinde olmayan sürücüler ve vatandaşlar için şehrin girişi ile çıkışına stant kurduklarını anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Ramazan münasebetiyle yolcularımız iftar vakti zaman zaman açık yer bulamıyorlar. Onlara da yemek ikramında bulunuyoruz. İftarlarını açmalarını sağlıyoruz. Böylece Ordu'nun misafirperverliğini de bu vesileyle göstermiş oluyoruz. Yaptığımız çalışmalar 365 gün de devam ediyor. Buradaki çalışmalarımızı, diğer illerden gelip nasıl yaptığımızı inceliyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor."

Güler, "Her şeyiyle yani normal olarak kendimiz neleri yiyorsak onları belli bir titizlikle hazırlıyoruz. Hatta misafirlerimize biraz daha titiz davranıyoruz ve bu şekliyle güzel bir ortam oluyor. Böylece 4 bin kişiye sıcak yemek imkanımız var. 19 ilçemizde bu hizmeti her gün sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

"İyilik yaptığımız için mutluluk duyuyoruz"

Aşevinin aşçısı Ercan Gündoğdu ise görevlerinin ihtiyaç sahiplerine sağlıklı, hijyenik ve tadıyla görüntüsüyle güzel yemek göndermek olduğunu aktardı.

Gıdanın kalorisinden tuz, yağ oranına kadar hesaplama yapıldığını anlatan Gündoğdu, "Bizim için yemeğin zamanında ve sıcak gitmesi önemli. Kendi evimizde veya kendimiz yiyemeyeceğimiz hiçbir şeyi kesinlikle burada yapmıyoruz. Ortamımız zaten inanır mısınız, çoğu evden temiz." diye konuştu.

Gündoğdu, bugünkü menüde tavuk haşlama, sebzeli makarna ve mercimek çorbası olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu yemeklerin birbirini takip etmesi için haşlama hafif. İnsanlar oruç tutuyor. Ağır yemek yememeleri için ona göre menüleri hazırlıyoruz. Bunu da yaparken illa ki mutluluk duyuyoruz. Yani bir restoranda değil de iyilik yaptığımız için mutluluk duyuyoruz. İşten giderken aksilik olmasın diye geç gidiyoruz. Gelirken daha erken, koşa koşa geliyoruz. Bunu bir görev olarak benimsedik artık. Normal bir iş yeri gibi değil. Yaptığımız işin farkındayız. Yaparken de bunu saygıyla ve sevgiyle yapıyoruz."