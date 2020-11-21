Dev kestane ağacı 600 yıldır meyve veriyor - Son Dakika

Dev kestane ağacı 600 yıldır meyve veriyor

21.11.2020 10:55

Dev kestane ağacı 600 yıldır meyve veriyor Kollarını açan 5 kişi 6 asırlık ağacın etrafını saramadı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan kestane ağacı görenleri şaşırtıyor 2.

Dev kestane ağacı 600 yıldır meyve veriyor

Kollarını açan 5 kişi 6 asırlık ağacın etrafını saramadı

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan kestane ağacı görenleri şaşırtıyor

2. Murat dönemlerinden kaldığı düşünülen ağacın turizme kazandırılması bekleniyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaklaşık 600 yıldır ayakta durduğu değerlendirilen dev kestane ağacı, asırlardır meyve vermeye devam ediyor. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan kestane ağacının gövdesini, yan yana durarak kollarını açan 5 kişi bile saramıyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere bölgesinin güneyinde kalan Samanlı Dağları'nda bulunan bir kestane ağacı yaklaşık 600 yıldır ayakta duruyor. 2 yıl önce Orman İşletme Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan kestane ağacı gövdesinin genişliği ile görenleri şaşırtıyor. Asırlardır dev ağaçta kestane yetişmeye devam ediyor. Piknik yapan vatandaşların yaktığı ateşin sıçraması sonucunda bir kısmı yanan ağaç, buna rağmen dimdik ayakta durmaya devam ediyor. Ailesinden miras kalan arazi üzerindeki kestane uzun yıllardır kestane toplamaya devam ettiklerini söyleyen Mensur Keskin isimli vatandaş ağacın turizme kazandırılması gerektiğine dikkat çekti. Yan yana gelerek kollarını açan 5 kişi ise ağacın yarısını sarabildi.

"Yapılan incelemeler neticesinde bu ağacın 600 yıllık olduğu tahmin edilmektedir"

Ağacın Osmanlı padişahlarından 2. Murat dönemine kadar uzanan bir tarihinin olduğunu tahmin ettiklerini belirten Mensur Keskin isimli vatandaş, "Buralar bizim kestaneliklerimiz. Bizlere babalarımızdan, dedelerimizden kaldı. Yapılan incelemeler neticesinde bu ağacın 600 yıllık olduğu tahmin edilmektedir. Bu da geçmişe gittiğimiz zaman Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin babası 2. Murat dönemlerine denk gelmektedir. O zamandan beri bu korunmuştur. Biz de gerekli önlemlerle koruduk. Tarihi kısaca bu şekildedir. İkinci sene önce bu ağaç Orman İşletmesi tarafından koruma altına alındı. Burada da tören yapıldı. Herkes gelsin, görsün. Belki de böyle bir ağaç bu muhitte yoktur. Belki de Kocaeli'deki en tarihi ağa budur" dedi.

"O zamandan beri meyve veriyor"

Bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini belirten Halıdere Körfez Mahallesi Muhtarı Necmi Bekar ise asırlar boyunca meyve verebilen kestane ağaçlarının önemsenmesi gerektiğini belirterek, "Burası Samanlı Dağları. Bu yörenin, Kocaeli'nin güney yakasında kalan en kuvvetli dağları. Kestane ağacı, zeytin ağacı gibi çok kutsal bir ağaçtır. Şimdi görmüş olduğunuz bu ağaca 600 yıllık diyoruz. Atalarımız, dedelerimiz aşılamış. O zamandan beri meyve veriyor. O bakımdan kestaneye diğer meyveler gibi önem verilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Biz 5 kişi bir araya gelerek ağacı sarmaya çalıştık ama bu söz konusu olmadı"

Bölgede yaşayan Eyüp Aydın isimli vatandaş ise, tarihi ağacın bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından önemli olduğunu belirterek, "Biz 5 kişi bir araya gelerek ağacı sarmaya çalıştık ama bu söz konusu olmadı. Görüldüğü gibi bu ağacın 600 yıllık bir tarihi var. Ağacımız anıt ağaç şeklinde gözükmektedir" şeklinde konuştu.

Dev kestane ağacı 600 yıldır meyve veriyor
Dev kestane ağacı 600 yıldır meyve veriyor
Dev kestane ağacı 600 yıldır meyve veriyor
Dev kestane ağacı 600 yıldır meyve veriyor

Orman İşletme Müdürlüğü, Halıdere, Kocaeli, Gölcük, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Dev kestane ağacı 600 yıldır meyve veriyor - Son Dakika


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