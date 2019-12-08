Liberia bandıralı "CMA CGM Congo" adlı dev konteyner gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.??

Ambarlı Limanı'ndan Romanya'nın Constanta Limanı'na giden 299,97 metre uzunluğunda, 48,24 metre genişliğindeki 102 bin 931 grostonluk geminin geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait çeşitli römorkörler de refakat etti.??

Geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı güvenlik amacıyla tek taraflı transit gemi geçişlerine kapatıldı.