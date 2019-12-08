Son Dakika Haberleri: Dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son Dakika Güncel Dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Liberia bandıralı "CMA CGM Congo" adlı dev konteyner gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Liberia bandıralı "CMA CGM Congo" adlı dev konteyner gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.??

Ambarlı Limanı'ndan Romanya'nın Constanta Limanı'na giden 299,97 metre uzunluğunda, 48,24 metre genişliğindeki 102 bin 931 grostonluk geminin geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait çeşitli römorkörler de refakat etti.??

Geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı güvenlik amacıyla tek taraflı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İstanbul Boğazı, Ambarlı Limanı, Romanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:18 Kaynak: AA
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