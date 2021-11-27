Dev konteyner gemisi "MSC Samar" Tekirdağ'dan ayrıldı - Son Dakika

Dev konteyner gemisi "MSC Samar" Tekirdağ'dan ayrıldı

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden Panama bandıralı "MSC Samar" Tekirdağ'dan ayrıldı.

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden Panama bandıralı "MSC Samar" Tekirdağ'dan ayrıldı. Mısır'ın Port Said Limanı'ndan yola çıkan ve 25 Kasım'da Asyaport Limanı'na yanaşan 400 metre uzunluğunda, 62 metre genişliğinde ve 232 bin 618 groston ağırlığındaki gemi, limandaki faaliyetlerini tamamladı. Gemi, 3 bin 82 konteyner tahliyesi yapıldıktan sonra limandan ayrılarak İspanya'nın Valensiya Limanı'na hareket etti.

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