Dev Köpek Balığı: 2.5 Metre Boyunda !
35 dakika önce
Antalya'da balıkçıların ağına takılan 'Pamuk' cinsi 2.5 metre boyundaki köpekbalığı görenleri hayrete düşürdü.
Antalya
'da balıkçıların ağına takılan 'Pamuk' cinsi 2.5 metre boyundaki köpekbalığı görenleri hayrete düşürdü. 500 kiloluk köpekbalığı, balık barınağında açık artırma usulüyle 2 bin 500 TL'ye satıldı. Antalya'da av için denize açılan balıkçıların ağına 2.5 metrelik canavar takıldı. Gece saatlerinde Antalya Körfezi'ne açılan balıkçılar, sabah 2,5 metre uzunluğunda, 500 kilogram ağırlığında 'Pamuk' cinsi dev köpekbalığıyla döndü. Balık halinde bir süre sergilenen ve ancak vinç yardımıyla çekilebilen köpek balığı, açık artırma usulüyle 2 bin 500 TL'ye satıldı. Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, daha önce de ağlarına iri köpek balığı takıldığını ancak bu büyüklükte köpek balığının nadiren yakalanabildiğini söyledi. Kaplan, 'Pamuk' cinsi köpekbalığının saldırgan bir yapıya sahip olmadığını kaydetti.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:31 Kaynak: İHA
Balıkçıların Ağına Takılan Dev Köpek Balığı Açık Artırmayla 2 Bin 500 TL'ye Satıldı
En Genç Futbolcunun Bacağı Diz Altından Kesildi
Antalya'da Avokado Üretim Alanı Yaklaşık 5 Bin Dekara Ulaştı
Son Dakika! Türkiye'den ABD'nin S-400 Tehditlerine Cevap: Birilerinin Kaprisini Bekleyecek Değiliz