Dev Köpek Balığı, Balıkçıların Ağına Takıldı
19 dakika önce
Hatay'da, 6 metre uzunluğundaki dev köpek balığı balıkçı ağlarına takıldı.
Hatay
'da, 6 metre uzunluğundaki dev köpek balığı balıkçı ağlarına takıldı. Samandağ
ilçesi Çevlik Sahili açıklarında balıkçıların ağlarına dev köpek balığı takıldı. Balıkçıların güçlükle tekneye çıkardığı Camgöz cinsi köpek balığının, ağlara yakalandıktan kısa bir süre sonra öldüğü öğrenildi.
Daha sonra balıkçılar tarafından Samandağ Balık Pazarına getirilen köpek balığı, gören herkesin ilgisini çekerken, vatandaşlar balıkla fotoğraf çektirdi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:03 Kaynak: İHA
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