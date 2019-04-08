Son Dakika Haberleri: Dev Köpek Balığı, Balıkçıların Ağına Takıldı

Dev Köpek Balığı, Balıkçıların Ağına Takıldı

1 saat önce

Hatay'da, 6 metre uzunluğundaki dev köpek balığı balıkçı ağlarına takıldı.

Dev Köpek Balığı, Balıkçıların Ağına Takıldı, System.String[]
Hatay'da, 6 metre uzunluğundaki dev köpek balığı balıkçı ağlarına takıldı. Samandağ ilçesi Çevlik Sahili açıklarında balıkçıların ağlarına dev köpek balığı takıldı. Balıkçıların güçlükle tekneye çıkardığı Camgöz cinsi köpek balığının, ağlara yakalandıktan kısa bir süre sonra öldüğü öğrenildi. Daha sonra balıkçılar tarafından Samandağ Balık Pazarına getirilen köpek balığı, gören herkesin ilgisini çekerken, vatandaşlar balıkla fotoğraf çektirdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:21 Kaynak: İHA

Samandağ, Hatay, Güncel
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