Dev Köpek Balığı Balıkçıların Ağına Takıldı
1 saat önce
Dev köpek balığı balıkçıların ağına takıldı Samandağ Denizinde köpek balığı balıkçı ağlarına takıldıHATAY - Hatay'da, 6 metre uzunluğundaki dev köpek balığı balıkçı ağlarına takıldı.
Dev köpek balığı balıkçıların ağına takıldı Samandağ
Denizinde köpek balığı balıkçı ağlarına takıldı
HATAY - Hatay
'da, 6 metre uzunluğundaki dev köpek balığı balıkçı ağlarına takıldı.
Samandağ ilçesi Çevlik Sahili açıklarında balıkçıların ağlarına dev köpek balığı takıldı. Balıkçıların güçlükle tekneye çıkardığı Camgöz cinsi köpek balığının, ağlara yakalandıktan kısa bir süre sonra öldüğü öğrenildi.
Daha sonra balıkçılar tarafından Samandağ Balık Pazarına getirilen köpek balığı, gören herkesin ilgisini çekerken, vatandaşlar balıkla fotoğraf çektirdi.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:57 Kaynak: İHA
Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı
Komünist Başkan Maçoğlu, Göreve Gelir Gelmez Yaptığı Yıkımla Takdir Topladı
Acun Ilıcalı'nın 20 Yaşındaki Sevgilisinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı!