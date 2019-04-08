Son Dakika Haberleri: Dev Köpek Balığı Balıkçıların Ağına Takıldı

Dev Köpek Balığı Balıkçıların Ağına Takıldı

1 saat önce

Dev köpek balığı balıkçıların ağına takıldı Samandağ Denizinde köpek balığı balıkçı ağlarına takıldıHATAY - Hatay'da, 6 metre uzunluğundaki dev köpek balığı balıkçı ağlarına takıldı.

Dev köpek balığı balıkçıların ağına takıldı
Samandağ Denizinde köpek balığı balıkçı ağlarına takıldı

HATAY - Hatay'da, 6 metre uzunluğundaki dev köpek balığı balıkçı ağlarına takıldı.
Samandağ ilçesi Çevlik Sahili açıklarında balıkçıların ağlarına dev köpek balığı takıldı. Balıkçıların güçlükle tekneye çıkardığı Camgöz cinsi köpek balığının, ağlara yakalandıktan kısa bir süre sonra öldüğü öğrenildi.
Daha sonra balıkçılar tarafından Samandağ Balık Pazarına getirilen köpek balığı, gören herkesin ilgisini çekerken, vatandaşlar balıkla fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:57 Kaynak: İHA

Hatay, Samandağ, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı Komünist Başkan Maçoğlu, Göreve Gelir Gelmez Yaptığı Yıkımla Takdir Topladı Acun Ilıcalı'nın 20 Yaşındaki Sevgilisinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 22:02:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dev Köpek Balığı Balıkçıların Ağına Takıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]