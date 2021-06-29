Dev köpekbalığı kıyıya vurdu - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde kıyıya vuran, yaklaşık 3 metre boyundaki dev köpekbalığını gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Datça Gereme Koyu'nda kıyıya yakın bir noktada denizde köpek balığı gören vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar ile bölgeye Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köpek balığının bulunduğu koya gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Su Ürünleri Mühendisleri Servet Kutlu ve Fatih Aydoğan deniz kenarında bulunan köpek balığının su üzerinde hareketsiz olduğunu ve öldüğünü belirledi. Çevredekilerin yardımı ile sahile çekilen köpekbalığının Bozcamgöz türünde olduğu ve tahminen hamile olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından ölü köpekbalığı belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Vatandaşlar yardım etmek istedi

Kıyıya vuran köpek balığına yardım etmek istediklerini belirten Nevin Akyoneri, hemen sahil güvenlik ekiplerine haber verdiklerini ve yetkililerin bölgeye geldiğini ifade ederek, "Biz geldiğimizde yaşıyor gibiydi, memeleri var galiba hamile ya da yeni doğum yaptı bilmiyorum" dedi.

"Üç metre boyunda, 200 kilogram ağırlığında"

Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Su Ürünleri Mühendisi Servet Kutlu, "Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye geldik. Geldiğimizde kıyıya vurmuş hareketsiz bir şekildeydi. Bozcamgöz türünde derinlerde yaşayan altı solungaçlı bir köpekbalığı olduğunu belirledik. Yaklaşık 3 metre boyunda 200 kilogram bir ağırlığı olduğunu tahmin ediyoruz. Karnındaki şişlikten büyük ihtimalle yavru bırakma veya besleme amaçlı kıyıya yaklaşmış olabilir. Üzerinde herhangi bir darp izi ve av aracından kaynaklı bir yara izi görülmedi" diye konuştu. - MUĞLA