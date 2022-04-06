DEV KRUVAZİYER 1036 TURİSTLE İSTANBUL'A GELDİ - Son Dakika
Üye Girişi

DEV KRUVAZİYER 1036 TURİSTLE İSTANBUL'A GELDİ

06.04.2022 12:38

7 KATLI dev yolcu gemisi 1036 yolcusu ile İstanbul'a geldi.

7 KATLI dev yolcu gemisi 1036 yolcusu ile İstanbul'a geldi.

Pandemi sürecinin hafiflemesi ile sekteye uğrayan kruvaziyer turizmi hız kazandı. 2022 yılında Türkiye'ye 900 kruvaziyer gemisi ile 1,5 Milyon yolcunun gelmesi bekleniyor. O gemilerde bir tanesi de bugün sabah saatlerinde İstanbul'a demirledi.

294 metre uzunluğunda 7 katlı Bahama Adaları bayraklı 'Norwegian Jade' isimli dev kruvaziyer gemisi, çoğunluğunu Amerikalı turistlerin oluşturduğu 1036 yolcu ile Galataport Limanı'na yanaştı. Yolcular akşama kadar İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerine gezecek. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Adasına hareket edecek. 2022 yılında Galataport Limanına daha 200 kruvaziyer gelmesi bekleniyor. Geminin limana yanaşması esnasında Eminönü'nde bulunan turistler geminin fotoğrafını çekti.

'İNGİLTERE'DEKİ TÜRKİYE REKLAMLARI ÇOK İLGİ ÇEKİCİ"

Gemideki yolculardan Elizabeth Capaldi, "İskoçya Glaskow'dan geldik. Yolculuk çok güzeldi, akşama kadar burada kalıp Mikanos'a gideceğiz" diye konuştu. Büyük Britanya'dan geldiğini dile getiren Garry Kevin ise, 'Santorini'den buraya geldik. Turumuz Roma'dan başladı. Yolculuk güzeldi. İngiltere'deki Türkiye reklamları çok ilgi çekici.Deniz ve ziyaret yerleri çok güzel gözüküyor. Yakında Türkiye'yi tekrar ziyaret edebilirim" dedi.

DEV KRUVAZİYER 1036 TURİSTLE İSTANBUL'A GELDİ
DEV KRUVAZİYER 1036 TURİSTLE İSTANBUL'A GELDİ
DEV KRUVAZİYER 1036 TURİSTLE İSTANBUL'A GELDİ
DEV KRUVAZİYER 1036 TURİSTLE İSTANBUL'A GELDİ
DEV KRUVAZİYER 1036 TURİSTLE İSTANBUL'A GELDİ
DEV KRUVAZİYER 1036 TURİSTLE İSTANBUL'A GELDİ
DEV KRUVAZİYER 1036 TURİSTLE İSTANBUL'A GELDİ
DEV KRUVAZİYER 1036 TURİSTLE İSTANBUL'A GELDİ
DEV KRUVAZİYER 1036 TURİSTLE İSTANBUL'A GELDİ
DEV KRUVAZİYER 1036 TURİSTLE İSTANBUL'A GELDİ
DEV KRUVAZİYER 1036 TURİSTLE İSTANBUL'A GELDİ
DEV KRUVAZİYER 1036 TURİSTLE İSTANBUL'A GELDİ
DEV KRUVAZİYER 1036 TURİSTLE İSTANBUL'A GELDİ
DEV KRUVAZİYER 1036 TURİSTLE İSTANBUL'A GELDİ

YORUMLAR
500
Kuşadası'na 2 kruvaziyerle bin 114 turist geldi Kuşadası'na 2 kruvaziyerle bin 114 turist geldi İKİ KRUVAZİYER GEMİ İLE KUŞADASI'NA 1114 TURİST GELDİ İKİ KRUVAZİYER GEMİ İLE KUŞADASI'NA 1114 TURİST GELDİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEV KRUVAZİYER 1036 TURİSTLE İSTANBUL'A GELDİ - Son Dakika


Son Dakika
12:57 3 kadının itfaiye aracı kullandığı görüntülere ilişkin davada karar çıktı: Beraat!
12:55 Midyeci Ahmet ile boşandığı eşi arasında gerilim tırmanıyor: Şirketin yarısını istedi, yardımcıma 6 el sıktırdı
12:50 Sıfır olarak aldığı aracın hatalı çıktığını öğrenen adam, hayatının şokunu yaşadı
12:46 Hastaların pencereden muayene ediyorlardı! İl Sağlık Müdürlüğü olaya el koydu
12:40 İsmail Kartal'ın Arda Güler ile eğlenceli gol çalışması beğeni topladı
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
12:05 "Tacizci" diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 13:11:37. #1.11#
SON DAKİKA: DEV KRUVAZİYER 1036 TURİSTLE İSTANBUL'A GELDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement