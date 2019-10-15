Son Dakika Haberleri: Dev kruvaziyer, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika Güncel Dev kruvaziyer, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Dev kruvaziyer, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

1 saat önce

Bahama Adaları bandıralı 'Seven Seas Voyager' isimli 13 katlı ve 206 metre boyundaki dev kruvaziyer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Dev kruvaziyer, Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Bahama Adaları bandıralı 'Seven Seas Voyager' isimli 13 katlı ve 206 metre boyundaki dev kruvaziyer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.


İtalya'dan yola çıkan ve Yunanistan'ın Pire Limanı'na gitmek üzere Ege Denizi'ne doğru ilerleyen Bahama Adaları bandıralı 'Seven Seas Voyager' isimli dev kruvaziyer gemisi 36 millik boğaz geçişini tamamladı. Dev gemi, Pire Limanı'na doğru yol almayı sürdürüyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı, Bahama, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:17 Kaynak: İHA
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