Dev kruvaziyer, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Dev kruvaziyer, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE - 'Seven Seas Voyager' isimli 13 katlı ve 206 metre boyundaki dev kruvaziyer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:47 Kaynak: İHA
Dev kruvaziyer, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - 'Seven Seas Voyager' isimli 13 katlı ve 206 metre boyundaki dev kruvaziyer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
İtalya'dan yola çıkan ve Yunanistan'ın Pire Limanı'na gitmek üzere Ege Denizi'ne doğru ilerleyen Bahama Adaları bandralı 'Seven Seas Voyager' isimli dev kruvaziyer gemisi 36 millik boğaz geçişini tamamladı. Dev gemi, Pire Limanı'na doğru yol almayı sürdürüyor.
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