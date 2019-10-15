Son Dakika Haberleri: Dev kruvaziyer, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika Genel Dev kruvaziyer, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Dev kruvaziyer, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

24 dakika önce

Dev kruvaziyer, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE - 'Seven Seas Voyager' isimli 13 katlı ve 206 metre boyundaki dev kruvaziyer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Dev kruvaziyer, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - 'Seven Seas Voyager' isimli 13 katlı ve 206 metre boyundaki dev kruvaziyer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

İtalya'dan yola çıkan ve Yunanistan'ın Pire Limanı'na gitmek üzere Ege Denizi'ne doğru ilerleyen Bahama Adaları bandralı 'Seven Seas Voyager' isimli dev kruvaziyer gemisi 36 millik boğaz geçişini tamamladı. Dev gemi, Pire Limanı'na doğru yol almayı sürdürüyor.

Dev kruvaziyer, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı, Pire Limanı, Seas, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:47 Kaynak: İHA
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