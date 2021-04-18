Dev kulüpler 'Avrupa Süper Ligi' için resmen harekete geçti, Şampiyonlar Ligi iki seneye tarihe karışıyor - Son Dakika

Dev kulüpler 'Avrupa Süper Ligi' için resmen harekete geçti, Şampiyonlar Ligi iki seneye tarihe karışıyor

18.04.2021 18:24
Dev kulüpler 'Avrupa Süper Ligi' için resmen harekete geçti, Şampiyonlar Ligi iki seneye tarihe karışıyor, System.String[]

Avrupa futbolunun önde gelen kulüpleri bir süredir konuşulan Avrupa Süper Ligi konusunda resmi adım atmaya hazırlanıyor. Avrupa'nın 12 büyük kulübü, yeni Şampiyonlar Ligi sistemi konusunda UEFA ile anlaşmayınca resti çekti. İngiltere'den Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea ve Tottenham; İspanya'dan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid; İtalya'dan Inter, Milan ve Juventus bu fikre onay verdi.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerini temsil eden Avrupa Kulüpler Birliği ile UEFA arasındaki ticari haklar konusunda anlaşmazlık yaşandı. UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği, 17 üyeyle birlikte karma Kulüp Yarışmaları Komitesi kurdu. Bu komite mart ayı içerisinde toplandı. Manchester United Yönetim Kurulu Başkanı Ed Woodward ve Manchester City CEO'su Ferran Soriano, bu komitenin üyeleri arasında yer alıyordu ve toplantıdan anlaşma olmadan ayrıldı.

UEFA VE FIFA SERT UYARDI

FIFA ve kıtaların futbol konfederasyonları UEFA, CAF, AFC, Concacaf, CONMEBOL ve OFC imzaladıkları ortak bildiriyle Avrupa Süper Ligi projesine karşı açık cephe aldı.

İşte FIFA ve altı konfederasyonun yayınladığı bildiri:

"Son dönemde medyada yer alan Avrupa kulüplerinin kuracağı söylenen Avrupa Süper Ligi projesine karşı FIFA ve altı konfederasyon olarak bir kez daha uyarımızı yapacağız. Bu tür bir turnuva ne FIFA, ne de altı konfederasyon tarafından tanınmayacaktır. Bu turnuvaya katılan kulüpler ve futbolcular, FIFA ve konfederasyonların düzenleyeceği hiçbir organizasyona alınmayacak ve men edilecektir. FIFA ve konfederasyonları statüsünde, tüm turnuvaların organizatörleri olarak FIFA ve konfederasyonları gösterilmiştir. Global çaptaki tek turnuva FIFA Kulüpler Dünya Kupası'dır ve global çapta başka bir turnuva düzenlenmesi düşünülemez.

FEDAKARLIK EVRENSEL PRENSİPTİR

Sporun evrensel prensipleri fedakarlık, yükselmeler, düşmeler ve kendini vermedir. Futbol dünyasının piramidinde bunlar vardır. Futbol, bu prensiplerle başarılı bir tarihe sahip olmuştur. Global ve kıtasal turnuvalara katılım her zaman sahada alınacak başarılı sonuçlarla olacaktır."

6 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMI VAR

Proje, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin bir araya gelerek kendi ülke liglerinden çıkıp bu özel ligde oynayacağı bir sistemi kapsıyor. Sky'ın haberine göre bu turnuva, şimdiden 6 milyar dolarlık bir yatırım paketini almış durumda. Avrupa'nın 5 büyük liginden 10'dan fazla takımla birlikte İngiltere'den de 5 takımın yer almasının planlandığı kaydedilen "yeni lig"in, 2022'de başlamasının düşünüldüğü de konuşuluyor.

3.5 MİLYAR EURO BÖLÜŞÜLECEK

Lige her sezon katılacak 15 takım, her sezon 3.5 milyar euroyu bölüşecek. En üstteki 6 takımın geliri 350 milyon euro olacak. Avrupa Süper Ligi'nin ilk aşamada hedefi ise en az 4 milyar euro gelir üretmek ve diğer 5 takıma da en az 100 milyon euroluk ödeme yapmak.

HER GRUBUN İLK 4'Ü ÇEYREK FİNAL

Avrupa Süper Ligi'ne 20 takım katılacak. 15 takım sürekli olarak bulunacak. 5 takım ise her sezon değişecek.

-Takımlar iki grupta 10'ar takım

-Her grubun ilk 4'ü çeyrek final

-Her takım grupta 18 maç

"SONUÇLARA KATLANIRSINIZ!"

Premier Lig Yönetimi'nden Avrupa Süper Lig oluşumuna katılan Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool ve Tottenham'a; "Avrupa Süper Lig oluşumundan uzak durun. Bu oluşuma katılanlar sonuçlarına katlanır" uyarısı geldi.

UEFA BİR DAHA ALMAYACAK

12 kulüp Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklarsa, UEFA 12 kulübü de 2023-2024 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi organizasyonuna dahil etmeyecek.

Dev kulüpler 'Avrupa Süper Ligi' için resmen harekete geçti, Şampiyonlar Ligi iki seneye tarihe karışıyor

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Son Dakika Spor Dev kulüpler 'Avrupa Süper Ligi' için resmen harekete geçti, Şampiyonlar Ligi iki seneye tarihe karışıyor - Son Dakika Spor


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