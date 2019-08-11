Dev kulüplerden bayram mesajları

Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, Kurban Bayramı nedeniyle sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.

Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, Kurban Bayramı nedeniyle sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.



İspanya temsilcisi Barcelona'nın Türkçe hesabında yer alan açıklamada, "Barcelona olarak Türkiye'nin ve tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlarız." ifadesini kullandı.

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