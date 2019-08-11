Son Dakika Haberleri: Dev kulüplerden bayram mesajları
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Dev kulüplerden bayram mesajları

27 dakika önce

Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, Kurban Bayramı nedeniyle sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.

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Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, Kurban Bayramı nedeniyle sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.

İspanya temsilcisi Barcelona'nın Türkçe hesabında yer alan açıklamada, "Barcelona olarak Türkiye'nin ve tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlarız." ifadesini kullandı.
Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:25 
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