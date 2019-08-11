Dev kulüplerden bayram mesajları
27 dakika önce
Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, Kurban Bayramı nedeniyle sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.
Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, Kurban Bayramı nedeniyle sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.
İspanya temsilcisi Barcelona'nın Türkçe hesabında yer alan açıklamada, "Barcelona olarak Türkiye'nin ve tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlarız." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:25
Mesut Özil'e bıçaklı saldırıda şok gelişme! 2 Türk gözaltına alındı Ömer Toprak, Werder Bremen'e transfer oldu Fenerbahçe'den ayrılan Skrtel'dan tepki çeken paylaşım Milli sporcu Tutya Yılmaz isyan etti!