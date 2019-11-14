Son Dakika Haberleri: Dev kuruluşlar asfalt yola kavuştu
Son Dakika Güncel Dev kuruluşlar asfalt yola kavuştu - Son Dakika

Dev kuruluşlar asfalt yola kavuştu

7 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi'nin iş birliği ile alt yapı çalışmaları tamamlanan Sarımazı Çevre Yolu'na 5 kilometre uzunluğunda sathi kaplama asfalt yapıldı.

Dev kuruluşlar asfalt yola kavuştu, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi'nin iş birliği ile alt yapı çalışmaları tamamlanan Sarımazı Çevre Yolu'na 5 kilometre uzunluğunda sathi kaplama asfalt yapıldı.


Yatırım, üretim ve dışsatımı artıran Serbest Bölge, ülke ekonomisine yön veren Enerji İhtisas Bölgesi, BOTAŞ, Toros Gübre ve Ceyhan Organize Sanayi gibi önemli ekonomik kuruluşlara giden Sarımazı Çevre Yolu nihayet asfaltla buluştu. Yol çalışmaları tamamlandığında ülke ekonomisinde önemli rol oynayan sanayi kuruluşlarının D-400 karayoluna bağlantısı sağlanmış olacak.


Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın Ceyhan'a verdiği değeri her an yanımızda hissediyoruz. Sarımazı Çevre Yolu'nda yapılan çalışma sadece basit bir asfalt çalışması değil. Burada yapılan yol çalışması hem Ceyhan hem de ülke ekonomisine can verecek nitelikte. Enerji İhtisas Bölgesi, BOTAŞ, Toros Gübre ve Ceyhan Organize Sanayi gibi önemli ekonomik kuruluşları D-400 karayoluna bağlayan Sarımazı Çevre Yolu Ceyhan ekonomisi için yapacağımız önemli atılımlardan sadece bir tanesi. Ceyhan'ı her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da güçlü bir hale getirmek için çalışmalarımız devam edecek" dedi. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Sarımazı, Ceyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan'ın ABD ziyareti kriz beklentilerini boşa çıkardı Samsun'da çalıştırılacak 'düz dikiş makineci' bulunamıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 18:36:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dev kuruluşlar asfalt yola kavuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]