Dev maç dev ekranda Akhisar Milli Egemenlik Meydanında
14 dakika önce
Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanacak final karşılaşması Akhisar Belediyesi tarafından Milli Egemenlik Meydanı'nda kurulacak dev ekrandan canlı yayınlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:15 Kaynak: İHA
Akhisarspor ile Galatasaray
arasında oynanacak final karşılaşması Akhisar Belediyesi tarafından Milli Egemenlik Meydanı'nda kurulacak dev ekrandan canlı yayınlanacak.
Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası
finalisti Akhisarspor arasında oynanacak olan Süper Kupa
müsabakası yarın akşam saat 21.30'dan itibaren Milli Egemenlik Meydanı'nda dev ekranda canlı verilecek.
Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen dev ekranda devam maça tüm Akhisarlıları davet eden Başkan Besim Dutlulu
, "Bu büyük heyecanı hep birlikte omuz omuza yaşamak için tüm hemşehrilerimi yarın Milli Egemenlik Meydanı'na bekliyorum. Kazanılacak bir kupamız daha var" dedi. - MANİSA
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