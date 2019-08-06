Son Dakika Haberleri: Dev maç dev ekranda Akhisar Milli Egemenlik Meydanında
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Dev maç dev ekranda Akhisar Milli Egemenlik Meydanında

14 dakika önce

Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanacak final karşılaşması Akhisar Belediyesi tarafından Milli Egemenlik Meydanı'nda kurulacak dev ekrandan canlı yayınlanacak.

Dev maç dev ekranda Akhisar Milli Egemenlik Meydanında, System.String[]
Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanacak final karşılaşması Akhisar Belediyesi tarafından Milli Egemenlik Meydanı'nda kurulacak dev ekrandan canlı yayınlanacak.

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasında oynanacak olan Süper Kupa müsabakası yarın akşam saat 21.30'dan itibaren Milli Egemenlik Meydanı'nda dev ekranda canlı verilecek.

Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen dev ekranda devam maça tüm Akhisarlıları davet eden Başkan Besim Dutlulu, "Bu büyük heyecanı hep birlikte omuz omuza yaşamak için tüm hemşehrilerimi yarın Milli Egemenlik Meydanı'na bekliyorum. Kazanılacak bir kupamız daha var" dedi. - MANİSA
Galatasaray, Akhisar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:15 Kaynak: İHA
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