Dev Maç Öncesi Ortalık Karıştı!
28 dakika önce
İtalyan devi Juventus, ikinci turda son şampiyon Real Madrid'i eleyen Hollanda temsilcisi Ajax'ın konuğu oldu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:52
İtalyan devi Juventus
, ikinci turda son şampiyon Real Madrid
'i eleyen Hollanda
temsilcisi Ajax
'ın konuğu oldu.
Mücadele öncesi Juventuslu taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. 120 Juventus taraftarı polis tarafından gözaltına alındı.
İtalyan taraftarların üzerinden cop, biber gazı, Havai fişek ve bıçaklar çıktı.
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