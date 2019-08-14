DEV MAÇ ÖNCESİ STAT ÇEVRESİNDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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İNGİLTERE'nin Liverpool ile Chelsea takımları arasında Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde bu akşam oynanacak UEFA Süper Kupa karşılaşması için stat ve çevresinde son durum havadan görüntülendi.
İNGİLTERE'nin Liverpool ile Chelsea takımları arasında Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde bu akşam oynanacak UEFA Süper Kupa karşılaşması için stat ve çevresinde son durum havadan görüntülendi. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 06:05 Kaynak: DHA
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