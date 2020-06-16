Dev maç öncesinde takımlar stada geldi; işte ilk 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında bu akşam İstanbul'da karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Trabzonspor takımları stada geldi. Bu arada mücadelenin ilk 11'leri de açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe deplasmanda 2-1 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

Karşılaşmaya kısa süre kala iki takım da Ülker Stadyumu'na geldi. Stada giriş yapan ilk takım ev sahibi Fenerbahçe olurken, sonrasında Trabzonspor takımını taşıyan otobüs stada ulaştı. Öte yandan, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da bordo-mavili kafileyle stada geldi.

İLK 11'LER

Öte yandan, dev maçta forma giyecek 11'ler de belli oldu. Kadrolar şöyle:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth