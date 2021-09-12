Üye Girişi
Dev maça geri sayım başladı! İşte Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler - Son Dakika

Dev maça geri sayım başladı! İşte Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler

12.09.2021 18:51
Dev maça geri sayım başladı! İşte Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler, System.String[]

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşıyor. Medical Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Sezonun ilk derbisinde Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşıyor. Ligde 3'te 3 yapan bordo-mavililer sahasında galibiyet hesapları yaparken, sarı-kırmızılılarda rakibini yenip puanı eşitlemek istiyor.

GALATASARAY'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Trabzonspor'da Djaniny ve Gervinho'nun sakatlıkları bulunuyor. İyileşen Dorukhan Toköz, Peres, Cornelius ve Trondsen'in kadroda yer alması bekleniyor. Galatasaray'da sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli maç kadrosunda yer almayacak. Cezası süren Marcao da Trabzonspor'a karşı süre alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Edgar, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Nwakaeme, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Morutan, Kerem, Halil Dervişoğlu

Dev maça geri sayım başladı! İşte Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler

Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dev maça geri sayım başladı! İşte Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kanarya, Kadıköy'de yara aldı! Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı 18:58 Kanarya, Kadıköy'de yara aldı! Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı 18:41 "HDP'ye destek vermeyin" sözlerine çok kızan Davutoğlu, evlat nöbeti tutan ailelerle tartıştı Saç ekimi yaptıran kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan doktor tutuklandı 18:24 Saç ekimi yaptıran kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan doktor tutuklandı
Dilenen şahıs, 5 saatte 400 TL topladı 17:42 Dilenen şahıs, 5 saatte 400 TL topladı 17:40 "Kız kardeşimize laf attın" diyerek hesap sormaya gittikleri evde tüfekle vuruldular Yolda yürüdüğü esnada üzerine inşaat demirleri düşen kadının görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı 16:56 Yolda yürüdüğü esnada üzerine inşaat demirleri düşen kadının görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı
Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi 16:40 Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü 15:55 Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü

Son Dakika Haberleri
17:48 Muhammed ile Rossi'nin uyumu Sivasspor maçına damga vurdu
17:42 Dilenen şahıs, 5 saatte 400 TL topladı
17:39 "Kız kardeşimize laf attın" diyerek hesap sormaya gittikleri evde tüfekle vuruldular
17:29 Fatih gemisi, Türkali-5'te sondaja başladı! Bakan Dönmez, Türkiye'nin keşfinde her yeni gün yeni bir adım
17:27 Son Dakika: Formula 1'de kaza! Max Verstappen ve Lewis Hamilton kaza yaparak yarış dışı kaldı
16:53 Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira taraftarlar ile fotoğraf çektirdi, ortalık yıkıldı
16:46 Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı
16:39 Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi
16:32 Yeni transferle Fenerbahçe! İşte Sivasspor maçında ilk 11'ler
16:20 Fenerbahçe'nin Sivasspor karşılaşmasında Attila Szalai'nin yedek kalması tartışma yarattı
Volkan Demirel'den Fenerbahçe'nin yeni transferi Rossi için olay yorum: Pelkas'ın bir model düşüğü Volkan Demirel'den Fenerbahçe'nin yeni transferi Rossi için olay yorum: Pelkas'ın bir model düşüğü         
19:17
Okul müdürü, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için inşaatta çalışmaya başladı Okul müdürü, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için inşaatta çalışmaya başladı         
18:41
Bakan Gül'den Bakan Gül'den "sosyal medya" açıklaması: Yasakçı anlayış içinde olamayız         
18:39
Burak Elmas, Fatih Terim'i A Milli Takım'a göndermeyecek: Böyle bir şeye asla izin vermeyiz Burak Elmas, Fatih Terim'i A Milli Takım'a göndermeyecek: Böyle bir şeye asla izin vermeyiz         
18:15
Feci kazada kahreden detay! Genç kadının eşiyle balayından döndüğü ortaya çıktı Feci kazada kahreden detay! Genç kadının eşiyle balayından döndüğü ortaya çıktı         
17:42
Plajda kalbi duran turisti Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz kurtardı Plajda kalbi duran turisti Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz kurtardı         
17:32
Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı         
16:47
Prof. Dr. Uğur Şahin, yaşlanmayı durdurmakla ilgili açıklamalarda bulundu: Süreci tersine çevirmek mümkün Prof. Dr. Uğur Şahin, yaşlanmayı durdurmakla ilgili açıklamalarda bulundu: Süreci tersine çevirmek mümkün         
16:37
11 gün önce uyuşturucudan kurtulmak için cip taktıran Sedanur, günlük kiralık evde ölü bulundu 11 gün önce uyuşturucudan kurtulmak için cip taktıran Sedanur, günlük kiralık evde ölü bulundu         
15:34
11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında bir gelişme yaşandı! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında bir gelişme yaşandı! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı         
15:12
18 yaşında olan İngiliz tenisçi Emma Raducanu, Sharapova'yı tahttan indirdi! 18 yaşında olan İngiliz tenisçi Emma Raducanu, Sharapova'yı tahttan indirdi!         
15:11
İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü         
12:29
Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı         
12:26
55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti         
11:13
Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi         
10:24
Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi         
00:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2021 19:23:55. #1.13#
SON DAKİKA: Dev maça geri sayım başladı! İşte Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement