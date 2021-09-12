Dev maça geri sayım başladı! İşte Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler

Sezonun ilk derbisinde Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşıyor. Ligde 3'te 3 yapan bordo-mavililer sahasında galibiyet hesapları yaparken, sarı-kırmızılılarda rakibini yenip puanı eşitlemek istiyor.

GALATASARAY'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Trabzonspor'da Djaniny ve Gervinho'nun sakatlıkları bulunuyor. İyileşen Dorukhan Toköz, Peres, Cornelius ve Trondsen'in kadroda yer alması bekleniyor. Galatasaray'da sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli maç kadrosunda yer almayacak. Cezası süren Marcao da Trabzonspor'a karşı süre alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Edgar, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Nwakaeme, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Morutan, Kerem, Halil Dervişoğlu