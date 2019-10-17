Dev Maçın Galibi Juventus
33 dakika önce
İtalya Serie A'da zirvenin en büyük iki adayı Inter ile Juventus'un karşı karşıya geldiği maçta Juventus henüz 4. dakikada Dybala ile öne geçti. Inter, 18. dakikada Lautaro Martinez'in penaltı golüyle cevap verirken, oyuna sonradan giren Gonzalo Higuain güzel bir vuruşla 84. dakikada galibiyeti ve ligin zirvesini Juventus'a getirdi.
İtalya Serie A'da zirvenin en büyük iki adayı Inter ile Juventus'un karşı karşıya geldiği maçta Juventus henüz 4. dakikada Dybala ile öne geçti. Inter, 18. dakikada Lautaro Martinez'in penaltı golüyle cevap verirken, oyuna sonradan giren Gonzalo Higuain güzel bir vuruşla 84. dakikada galibiyeti ve ligin zirvesini Juventus'a getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12
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