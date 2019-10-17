Son Dakika Haberleri: Dev Maçın Galibi Juventus
Son Dakika Spor Dev Maçın Galibi Juventus

Dev Maçın Galibi Juventus

33 dakika önce

İtalya Serie A'da zirvenin en büyük iki adayı Inter ile Juventus'un karşı karşıya geldiği maçta Juventus henüz 4. dakikada Dybala ile öne geçti. Inter, 18. dakikada Lautaro Martinez'in penaltı golüyle cevap verirken, oyuna sonradan giren Gonzalo Higuain güzel bir vuruşla 84. dakikada galibiyeti ve ligin zirvesini Juventus'a getirdi.

İtalya Serie A'da zirvenin en büyük iki adayı Inter ile Juventus'un karşı karşıya geldiği maçta Juventus henüz 4. dakikada Dybala ile öne geçti. Inter, 18. dakikada Lautaro Martinez'in penaltı golüyle cevap verirken, oyuna sonradan giren Gonzalo Higuain güzel bir vuruşla 84. dakikada galibiyeti ve ligin zirvesini Juventus'a getirdi.

Dev Maçın Galibi Juventus

İtalya Serie A, Juventus, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim'den Emre Mor'a: Son şansın yoksa gidersin
Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş, AVM'den yıllık 15-16 milyon lira gelir elde edecek Beşiktaş'ta başkan adayı İsmail Ünal adaylıktan çekildi Şenol Güneş ve Abdullah Avcı görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 14:46:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dev Maçın Galibi Juventus
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]