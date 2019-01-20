Dev Maçın Var'ı Fırat Aydınus
57 dakika önce
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor'un bu akşam sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Fırat Aydınus oldu.
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor
'un bu akşam sahasında Medipol Başakşehir
ile oynayacağı karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Fırat Aydınus
oldu.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre
Eyisoy ve Mehmet Cem
Hanoğlu yapacak. Şenol Güneş
Spor Kompleksi'nde oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Fırat Aydınus oldu. TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Arda Kardeşler
ve Ceyhun Sesigüzel
bulunacak.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:01 Kaynak: İHA
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