Dev Maçta Bir İlk: Ponpon Erkekler!
1 saat önce
NFL'de sezon dünyanın gözlerini çevirdiği Super Bowl ile sona erdi.
NFL'de sezon dünyanın gözlerini çevirdiği Super Bowl ile sona erdi. New England
Patriots, Los Angeles
Rams'i 13-3'lük skorla mağlup ederek tarihinde 6. kez şampiyonluğa ulaşırken devre arası şovu, ve Super Bowl'a özel reklamlarla birlikte saha dışında dikkat çeken diğer detay da 'ponpon erkekler' oldu!
Bu yıl dev organizasyonda bir ilk yaşanırken klasik dans eğitimleri olan Napoleon Jinnies ve Quinton Peron, sezon başında yapılan seçmelerde 300 aday arasından bu ekibe seçildi. CBS televizyonuna açıklamalarda bulunan Jinnies, "Eğlence dünyası herkese açık. ve yaptığın işi iyi yapıyorsan neden burada olmayasın" dedi. Peron ise seçmelere başvurma cesaretinin bir basketbol
maçında 'ponpon kızların' sahaya çıktığı anda geldiğini belirtti ve kendi kendine "Ben neden yapamayayım?" dediğini söyledi. Peron, ilk dansını ise "masal gibi" diyerek anlattı.
'Ponpon erkeklerin' ilk kez sahaya çıkacakları haberleri sonrası sosyal medyada olumsuz yorumlar da yapılırken BBC'nin ulaştığı taraftarlar, bu gelişmeyi ya desteklediklerini ya da çekimser olduklarını söyleyerek değerlendirdiler. Son 4 yılda takımın oynadığı tüm maçları izleyen Steven Leslie, "Bu adamlar harikalar. Tüm sezon öyleydiler. Öyle tepki vermek gibi saçma şeyler yaşanmadı. Herkes onları sahiplendi. Zaten 2019 yılındayız, bunun zamanı gelmişti" dedi. Napoleon ve Quinton'ın Super Bowl'da sahaya çıkan ilk "ponpon erkekler" olmaları sonrası gelecek yıl daha fazla sayıda erkeğin onların yolundan gitmek için başvuruda bulunması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:30
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