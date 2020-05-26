Dev maçta kazanan Bayern Münih

Bayern Münih: 0-1Dortmund iç sahadaki ilk mağlubiyetini aldıBayern arayı açıyorTemel Elcivan / ALMANYA,(DHA,)- Almanya Bundesliga'nın 28'inci haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Borussia Dortmund, sahasında Bayern Münih'e 1-0 mağlup oldu.

Bayern Münih: 0-1 Dortmund iç sahadaki ilk mağlubiyetini aldı Bayern arayı açıyor Bayern arayı açıyor Temel Elcivan/ ALMANYA,( DHA,)- Almanya Bundesliga'nın 28'inci haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Borussia Dortmund, sahasında Bayern Münih'e 1-0 mağlup oldu. Bu galibiyetle Bayern Münih puanını 64'e çıkarırken, Dortmund 57 puanda kaldı. Bundesliga'da 28'inci haftanın açılış karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında Bayern Münih'i konuk etti. Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmada konuk ekip, 43'üncü dakikada Joshua Kimmich'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Bundesliga'da 28'inci haftanın açılış karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında Bayern Münih'i konuk etti. Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmada konuk ekip, 43'üncü dakikada Joshua Kimmich'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. DORTMUND İÇ SAHADAKİ İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI DORTMUND İÇ SAHADAKİ İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI Sarı-siyahlılar bu karşılaşma ile iç sahada ilk kez bir maçtan puansız ayrıldı. 28'inci haftaya kadar taraftarı önünde 13 maça çıkan Dortmund, 10 galibiyet, 3 beraberlik elde etmişti. Sarı-siyahlılar iç sahada 14'üncü maçında ilk mağlubiyetini yaşamıştı. Dortmund, taraftarı önünde daha önce geçtiğimiz sezonun 30'uncu haftasında Sarı-siyahlılar bu karşılaşma ile iç sahada ilk kez bir maçtan puansız ayrıldı. 28'inci haftaya kadar taraftarı önünde 13 maça çıkan Dortmund, 10 galibiyet, 3 beraberlik elde etmişti. Sarı-siyahlılar iç sahada 14'üncü maçında ilk mağlubiyetini yaşamıştı. Dortmund, taraftarı önünde daha önce geçtiğimiz sezonun 30'uncu haftasında Schalke 04 'e kaybetmişti. BAYERN ARAYI AÇIYOR BAYERN ARAYI AÇIYOR Lider Bayer Münih, bu galibiyetle birlikte en yakın rakibinin 7 puan önüne geçti. 4 puan farkla Dortmund deplasmanına gelen Bayern Münih, tek gollü galibiyetle puanını 64'e yükseltti. Dortmund ise 57 puanda kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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