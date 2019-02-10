Son Dakika Haberleri: Dev Maçta Ümit Öztürk'ün Kart Raporu

Dev Maçta Ümit Öztürk'ün Kart Raporu

27 dakika önce

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk, 4 sarı-kırmızılılar, 1 de bordo-mavililere olmak üzere toplam 5 kez sarı kartına başvurdu.

Dev Maçta Ümit Öztürk'ün Kart Raporu, System.String[]
Galatasaray- Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk, 4 sarı-kırmızılılar, 1 de bordo-mavililere olmak üzere toplam 5 kez sarı kartına başvurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Ümit Öztürk düdük çaldı. Öztürk, 90 dakika boyunca toplam 5 kez kart gösterdi. Denizli bölgesi hakemi, 4 kez sarı-kırmızılı futbolculara, 1 kez de bordo-mavili takımının oyuncu için sarı kartına başvurdu.

Ümit Öztürk, İstanbul ekibinde Linnes, Belhanda, Donk ve Diagne'ye Karadeniz temsilcisinde de Arda'ya sarı kart çıkardı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:12 Kaynak: İHA

Türk Telekom Stadyumu, Trabzonspor, Galatasaray, Ümit Öztürk, Spor
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