Dev Maçta Ümit Öztürk'ün Kart Raporu
27 dakika önce
Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk, 4 sarı-kırmızılılar, 1 de bordo-mavililere olmak üzere toplam 5 kez sarı kartına başvurdu.
Galatasaray- Trabzonspor
maçının hakemi Ümit Öztürk
, 4 sarı-kırmızılılar, 1 de bordo-mavililere olmak üzere toplam 5 kez sarı kartına başvurdu.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Türk Telekom Stadyumu
'nda oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Ümit Öztürk düdük çaldı. Öztürk, 90 dakika boyunca toplam 5 kez kart gösterdi. Denizli
bölgesi hakemi, 4 kez sarı-kırmızılı futbolculara, 1 kez de bordo-mavili takımının oyuncu için sarı kartına başvurdu.
Ümit Öztürk, İstanbul
ekibinde Linnes, Belhanda
, Donk ve Diagne'ye Karadeniz
temsilcisinde de Arda'ya sarı kart çıkardı. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:12 Kaynak: İHA
Mbaye Diagne Attı, Sosyal Medya Yıkıldı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Çanakkale Savaşıyla Galatasaray-Trabzonspor Maçını Bir Tuttu
Trabzonsporlular, Hakem Ümit Öztürk'ün Penaltı Kararına İsyan Etti
Ahmet Çakar Hakem Ümit Öztürk'e Ateş Püskürdü: Trabzonspor Katlediliyor