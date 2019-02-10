Dev Maçta Ümit Öztürk'ün Kart Raporu
11 dakika önce
Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk, 4 sarı-kırmızılılar, 1 de bordo-mavililere olmak üzere toplam 5 kez sarı kartına başvurdu.
Galatasaray- Trabzonspor
maçının hakemi Ümit Öztürk
, 4 sarı-kırmızılılar, 1 de bordo-mavililere olmak üzere toplam 5 kez sarı kartına başvurdu. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Türk Telekom Stadyumu
'nda oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Ümit Öztürk düdük çaldı. Öztürk, 90 dakika boyunca toplam 5 kez kart gösterdi. Denizli
bölgesi hakemi, 4 kez sarı-kırmızılı futbolculara, 1 kez de bordo-mavili takımının oyuncu için sarı kartına başvurdu. Ümit Öztürk, İstanbul
ekibinde Linnes, Belhanda
, Donk ve Diagne'ye Karadeniz
temsilcisinde de Arda'ya sarı kart çıkardı.
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:26 Kaynak: İHA
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