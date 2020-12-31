Dev menderesler buz tuttu - Son Dakika

Beytüşşebap ilçesi Sibirya soğukluklarını yaşıyor. İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 650 rakımlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası çetin geçen kış aylarında buz kesildi. Kilometrelerce uzanan Yeşilöz Deresi hava sıcaklığının eksi 25 dereceyi bulmasıyla buz pistine döndü. Drone ile havadan çekilen menderesler kartpostallık görüntü oluşturdu.

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