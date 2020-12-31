Dev menderesler buz tuttu - Son Dakika

Dev menderesler buz tuttu
31.12.2020 11:34
Dev menderesler buz tuttu Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda aşırı soğuklar nedeniyle dev menderesler buz tuttu.
Dev menderesler buz tuttu
ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda aşırı soğuklar nedeniyle dev menderesler buz tuttu. İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan yüksek rakımlı yayla buz pistine döndü.
Beytüşşebap ilçesi Sibirya soğukluklarını yaşıyor. İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 650 rakımlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası çetin geçen kış aylarında buz kesildi. Kilometrelerce uzanan Yeşilöz Deresi hava sıcaklığının eksi 25 dereceyi bulmasıyla buz pistine döndü. Drone ile havadan çekilen menderesler kartpostallık görüntü oluşturdu.
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