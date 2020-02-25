Dev Off- Road araçlarıyla 'Lastik Raftingi' yapıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dev Off- Road araçlarıyla 'Lastik Raftingi' yapıyorlar - Son Dakika

Dev Off- Road araçlarıyla 'Lastik Raftingi' yapıyorlar

6 saat önce

Erzurum Macera Off-Road Kulübü üyeleri, soğuk kış günlerini eğlenceli hale getirmek için dev arazi araçlarının arkasına bağlanan lastiklerin üzerine çıkıp, kar üzerinde kayarak "Lastik Raftingi" yapmanın heyecanını yaşıyor.

Dev Off- Road araçlarıyla 'Lastik Raftingi' yapıyorlar, System.String[]

Erzurum Macera Off-Road Kulübü üyeleri, soğuk kış günlerini eğlenceli hale getirmek için dev arazi araçlarının arkasına bağlanan lastiklerin üzerine çıkıp, kar üzerinde kayarak "Lastik Raftingi" yapmanın heyecanını yaşıyor.


Off-Road tutkunları, Erzurum'un tanıtımı için kayak, buz hokeyi ve buz pateni gibi sporların yanı sıra adrenalin ve heyecanın aynı anda yaşanacağı çeşitli eğlenceli organizasyonları düzenlemeye devam ediyor. Son dönemde bu etkinliklere bir de "Lastik Raftingi"ni ekleyen Dadaşlar, arazi araçlarının arkasına bağlanan ipin ucundaki otomobil lastikleri üzerinde karda kayarak eğlenceli anlar yaşıyor hem de spor yapıyorlar.


Düzenlenen etkinlikte bir araya gelen adrenalin tutkunları, arazi araçlarının arkasına bağlı halatların ucundaki otomobil lastiklerinin üzerine çıkıp ardından araçlarla çekilen lastikler üzerinde karda kayarak yüksek adrenalin yaşıyorlar.


Etkinlikte konuşan Erzurum Macera Off-Road Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, Lastik Raftingine Türkiye'nin her yerinden ilgi olduğunu ifade ederek, "Bugün burada yüksek adrenalin peşindeyiz. Ekibimizle birlikte geleneksel hale getirdiğimiz raftingimizi lastiklerle yapmaya devam ediyoruz. Lastik Raftingine oldukça fazla ilgi var. Yerli ve yabancı turistlerden onlarca mesaj alıyoruz. Onlarda burada bu sporu yapmak istiyorlar. Bizde gelen bazı yerli turistlerimizi buraya getirerek hem kar safarisi hem de Lastik Raftingi yaptırıyoruz" dedi. - ERZURUM

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:16 Kaynak: İHA
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