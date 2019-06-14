Son Dakika Haberleri: Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı
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Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 18 şüpheli hakkında Ankara'da 14/06/2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı...

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 18 şüpheli hakkında Ankara'da 14/06/2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 6 şüpheli yakalandı. Gözaltı kararı verilen diğer FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:45 Kaynak: İHA
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